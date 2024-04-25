Üç gündür aranıyordu: İnşaat işçisinin cansız bedeni dere yatağında bulundu

Antalya’da inşaatta çalışan ve üç gündür kayıp olarak aranan 25 yaşındaki İsmail Mutlu, dere yatağında ölü bulundu. Mutlu’nun şüpheli ölümüyle ilgili çalışma başlatıldı.

Antalya’da inşaatta çalışan ve üç gündür kayıp olarak aranan 25 yaşındaki İsmail Mutlu,

Antalya’nın Aksu ilçesine bağlı Kemerağzı Mahallesi Yaşar Sobutay Caddesi 32029 sokak üzerinde bulunan dereye dün saat 18.30 sıralarında balık tutmaya gelenler, derede hareketsiz yatan bir erkek gördü.

İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Sağlık ekibi yaptıkları kontrolde derenin içinde hareketsiz haldeki kişinin öldüğünü belirledi. Dalgıçlar dere yatağına halat yardımıyla inerek cesedi yarım saatlik çalışma sonucu sazlık alana çıkardı. Ölen kişinin İsmail Mutlu olduğu belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin ve savcının incelemelerinin ardından Mutlu'nun cesedi otopsisi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Diğer yandan Mutlu'nun Çorum'dan Antalya'ya çalışmak için geldiği ve bir inşaatta çalıştığı öğrenildi.

Üç gündür kayıp olarak aranan Mutlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.