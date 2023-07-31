Üç kadın daha erkek şiddetinin hedefi oldu

HABER MERKEZİ

Kadına yönelik şiddet ve cinayetlerin sonu gelmiyor.

Şırnak’ta İshak Gök isimli erkek, evli olduğu Kader Gök’ü öldürdü. Olay dün Beytüşşebap ilçesine bağlı Akçayol köyünde yaşandı. İshak Gök isimli erkek, evli olduğu 38 yaşındaki Kader Gök ile Ramazan Varol’u öldürdü. Gök ile Varol’un cenazesi morga kaldırıldı. Yakalanan İshak Gök, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

4 ERKEK SALDIRDI

İstanbul’da ve Kocaeli’nde de 2 kadın erkekler tarafından darbedildi. İstanbul Pendik’te bir kadın 4 erkek tarafından şiddet gördü. Olay dün akşam Pendik’in Güllübağlar Mahallesi’nde yaşandı. Bir grup erkek tarafından genç bir kadına şiddet uygulandı. Yere yığılan genç kadın, "Bırak beni artık" diye çığlık attı. 4 erkeğin darbettiği olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Gebze’de ise 1 aylık hamile olan Cansel Dursun, 6 yaşındaki çocuğu ve köpeği ile markete girerken, köpeğe tepki gösteren tanımadığı bir kişinin saldırısına uğradı. Köpeğe tekme atan kişi, daha sonra Cansel Dursun’a da saldırdı. Hamile kadın darp sonrası bebeğini kaybettiğini söyledi. Dursun, “Acaba bu adam bana bir şey yapar mı, korkusu yaşıyorum. Köpeğimle dışarı çıkamıyorum" dedi.