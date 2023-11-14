Üç Kızın Hikayesi'ne İtalya'dan en iyi film projesi ödülü

Yönetmenliğini Nursen Çetin Köreken'in üstlendiği “Üç Kızın Hikayesi”, İtalya'nın Roma şehrinde yapılan MIA Ortak Yapım Marketi'ne dünyadan başvuru yapan 500 proje arasından seçilen on iki film projesinden biri oldu

Yönetmen Nursen Çetin Köreken'in üç yıldır üzerinde çalıştığı halterci çocuklar belgesel çalışmasında karşılaştığı gerçek hikayelerden yola çıkarak senaryosunu yazdığı ve yönetmenliğini yapacağı “Üç Kızın Hikayesi" adlı sinema filmi projesi, Ortak Yapım Marketi'nde verilen “En İyi Film Projesi” ödülünün sahibi oldu.

İtalya'nın Roma şehrinde yapılan MIA Ortak Yapım Marketi'ne seçilen 12 projeden biri olan ve Türkiye’nin lider etkinlik biletleme platformu Biletinial’ın proje desteği verdiği “Üç Kızın Hikayesi”, başvuru yapan 500 uluslararası film projesi arasında Türkiye’den seçilen tek proje oldu.

İtalya Kültür Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Creative MEDIA desteğiyle kurulan MIA Ortak Yapım Marketi tarafından bu yıl ilk defa verilen “En İyi Film Projesi” ödülünü değerlendiren jürinin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazen hafife alınmak bir süper güçtür. Bu proje bizi gençliğin kırılganlığı ile umudun gücünün kesişim noktasına getiriyor. Yönetmen, zorlukların ortasında sıklıkla yer verilen cesaret temasına yeni bir bakış açısıyla bakıyor. Bu özgün hikâyede kırılganlık ve metanetin birbirini dışlamadığını gerçekten anlıyoruz. Üç kahraman ustalık seviyesinde bir cesaretin içindeler. Amacın dönüştürücü özelliklerinin araştırılmasında bu genç kızlar, geçmişleri kendilerine ait olmaması gereken sonuçlarla zedelenmiş olsa bile gelecekleri üzerinde söz sahibi haline geliyorlar. Başarının ne anlama geldiğini gözden kaçırmanın kolay olduğu bir zamanda, bu projenin gerçekçiliği ve yaklaşımı, küçük zaferlerin nasıl bir güç merkezini ateşleyebileceğini ve bir kaderi nasıl değiştirebileceğini övüyor.”

Yapımcılığı Drama Yapım tarafından yapılacak olan “Üç Kızın Hikayesi”ne ödülü Naima Abed, Eva Åkergren, Claudia Bluemhuber, Kevin Chan, Céline Dornier, Eva Esseen Arndorff, Mike Goodridge, Alexis Hofmann, Phil Hunt, Carla Quarto di Palo, Bastien Sirodot, Margrit Stärk'ın yer aldığı seçici kurul tarafından verildi. Markete katılan tek Türkiye projesi olan yapımın pitching'i filmin yönetmen Köreken tarafından yapıldı. Film, markette güçlü oluşturulmuş karakterler, tutkulu genç kızların kimlik arayışlarını anlatan yaratıcı ve çok güçlü bir hikâye olarak tanımlanarak büyük övgü aldı.

3 HALTERCİ GENÇ KIZIN GERÇEK HİKAYESİNDEN İLHAM ALDI

Halterci üç genç kızın içinde bulundukları toplumsal koşulları halter sporu aracılığı ile aşmaya ve kendi kimliklerini var etmeye çalışmalarını anlatacak olan “Üç Kızın Hikayesi”, Nursen Çetin Köreken tarafından gerçek hikayelerden ilhamla yazıldı.

Ödül töreninde sahneye davet edilen ve dakikalarca alkışlanan Nursen Çetin Köreken, tüm market ekibine, seçici kurula ve jüri üyelerine teşekkür ettikten sonra genç kızlara seslenerek: "Hey Kızlar! Asla pes etmeyin. Dünyayı umut, sevgi ve dostlukla yeniden inşa edin!" dedi.

Yapımcılığını üstlendiği filmler dünyanın pek çok ülkesinde gösterilen ve onlarca ödül kazanan Drama Yapım'ın yeni film projesi olan “Üç Kızın Hikayesi”nin 2025 yılında çekilmesi planlanıyor. Uluslararası ortak yapım olarak gerçekleştirileceği projenin yönetmenliğini Nursen Çetin Köreken yapacak.

Üç uzun metrajlı sinema filmi ve bir belgesel filmin yanı sıra birçok kısa film ve kısa belgesel film projesi gerçekleştiren Drama Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği “Mavi Bisiklet” filmi, Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde “En İyi Film, “En İyi Yönetmen” ve “En İyi Senaryo” ödüllerini kazandı. “Bir Umut” ise Boğaziçi Film Festivali’nde “SİYAD En İyi Film Ödülü” nün sahibi oldu. Drama Yapım, film projelerinin yanında “Site” ve “Öğle Arası” adındaki dizi film projelerini geliştirmeye devam ediyor.