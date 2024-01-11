Uçakta oksijen sorunu: Beşiktaş’tan Omar Colley’nin durumu hakkında açıklama

Beşiktaş, Gambiya Milli Takımı’nı taşıyan uçakta yaşanan oksijen eksikliğinde Omar Colley ve arkadaşlarının durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Gambiya Milli Takımı’nı taşıyan uçağın boyutunun küçük olması nedeniyle yolcular oksijen eksikliği yaşadı. Bu konuya ilişkin Colley’yle görüşme yapan Beşiktaş’tan açıklama geldi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: "Gambiya Milli Takımı’nın, Afrika Kupası için yaptığı uçak yolculuğunda uçağın boyutu nedeniyle yaşanan oksijen eksikliğinden etkilenen futbolcumuz Omar Colley ve Gambiya Milli Takımı kafilesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Futbolcumuzla temas sağlanmış, kendisinin ve takım arkadaşlarının sağlığının iyi olduğu öğrenilmiştir."