Uçan Süpürge Ödülleri belli oldu

Kültür Sanat Servisi

27'nci yılında sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanan Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nde bu yıl Onur Ödülü oyuncu Hatice Aslan’a, Bilge Olgaç Başarı Ödülleri oyuncu Tülin Özen, yönetmen Ayşe Polat ile yapımcı Nida Karabol’a, Genç Cadı Ödülü ise oyuncu Deniz İlhan’a verilecek.

Bu yıl 9-16 Mayıs arasında düzenlenecek festival, Türkiye’de ve Dünyada direnen, ilham veren ve dayanışma gösteren kadınların hikâyelerini Ankara seyircisiyle buluşturacak. Festivalin bu yılki teması ise “Daha Fazlası, Daha Azı Değil: Sen Uçuşu Hatırla” olarak belirlendi.

Bu arada Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali yıllar sonra evine dönüyor. Festivaldeki filmlere; başkentin en eski sinemalarından olan ve yaklaşık 1 yıl önce yeniden açılan Kavaklıdere Sineması yeni adıyla Kült Kavaklıdere ev sahipliği yapacak.