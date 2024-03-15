Ücretleri derhal ödeyin

Emek Servisi

İstanbul Tuzla’da Limter-İş Sendikası’yla birlikte tersane işçileri Çiçek Tersanesi önünde direnişe geçti. Ocak ayından bu yana ücret alacakları ödenmeyen Limter-İş üyeleri, dün sabah erken saatlerinde İçmeler Köprüsü’nde bir araya gelerek Çiçek Tersanesi’ne yürüdü.

Limter-İş Genel Başkanı Kanber Saygılı, “Sendikamızın üyesi ücretleri ödenmeyen işçi arkadaşlarımızla birlikte yine Çiçek Tersanesi önündeyiz. Ücretleri, alacakları ödenene kadar direnişimiz devam edecek. Tüm emek dostlarını direnişimizle dayanışmaya çağırıyoruz” dedi.