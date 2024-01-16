Ücretli çalışan sayısı bir ayda 200 bin kişi azaldı

Emek Servisi

Sanayi üretiminde yaşanan 5 aylık daralma, ücretli çalışan verilerine de yansıdı. Ücretli çalışan sayısı 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 200 bin 476 kişi azalarak 15 milyon 106 bin 556'ya geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2023 Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 düşüşle 15 milyon 106 bin 556 kişiye geriledi. Bir aydaki düşüş, 200 bin 476 kişi oldu. Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2023 Kasım ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,5 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,2 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe değişmedi. Ücretli çalışan sayısı kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 arttı. TÜİK verilerine göre, sanayi üretimi kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,4 oranında azalmıştı. Böylelikle sanayi üretimindeki aylık daralma serisi 5'inci aya taşındı.