Ücretsiz gaz uygulaması 1 yıl daha uzatılsın talebi

Ücretsiz 25 metreküp doğalgaz uygulaması dün itibariyle sona ererken CHP Milletvekili Cumhur Uzun, uygulamanın bir yıl uzatılması için kanun teklifi verdi.

Uzun, kanun teklifine ilişkin yaptığı değerlendirmede 1 Mayıs 2023’de bir yıllık süre için AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla başlatılan 25 metreküp ücretsiz doğalgazın süresinin dolduğunu söyledi.

Uzun, aradan geçen bir yıllık sürede Türkiye ekonomisinde bir iyileşme sağlanamadığı gibi yurttaşların geçim sıkıntısını daha fazla hissetmeye başladığını belirtti.

Uygulamanın maliyetinin katlanılmayacak düzeyde olmadığını kaydeden Uzun, şunları kaydetti:

‘‘Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, ücretsiz doğalgaz uygulamasının devlete maliyetinin yaklaşık 8 milyar olacağını öngörüyordu. Ancak bu maliyetin 5,1 milyar lirada kaldığı görülüyor. Milyonlarca vatandaşımız ağır enflasyon ve vergi yükü altında ezilirken bir nebze de olsa ekonomilerine katkı sunan uygulamaya son vermek insanlarımızı daha da zor duruma sokacak. Uygulama 1 yıl daha uzatılmalıdır. Bu sosyal devlet olmanın gereğidir.’’