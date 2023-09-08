'Ücretsiz yemek uygulaması eğitimin tüm kademelerinde uygulansın' çağrısı

Ekmek ve Gül, okul öncesi eğitimdeki tüm okullarda ücretsiz yemek uygulamasının eğitimin tüm kademelerinde uygulanması için çağrıda bulundu. Her iki çocuktan birinin yetersiz beslendiği belirtilen açıklamada, "Okullarda bir öğün ücretsiz sağlıklı yemeğin her çocuğa verilmesi en önemli haklardan biri" vurgusu yapıldı.

Ekmek ve Gül, 'okullarda bir öğün ücretsiz yemek' uygulamasının eğitimin tüm kademelerinde uygulanması için çağrı yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı 6 Şubat’tan itibaren okul öncesi eğitimdeki tüm okullarda ücretsiz yemek uygulamasını başlatmıştı.

'Ücretsiz yemek' kampanyasının başlatan Ekmek ve Gül, yazılı bir açıklama yaparak bunun tüm eğitim kademelerinde uygulanmasını istedi.

Yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz yıl bu zamanlar Ekmek ve Gül ve ülkenin dört bir yanından kadın örgütleri olarak “Her 4 çocuktan 1’i aç okula gidiyor. Okullarda bir öğün ücretsiz sağlıklı yemek verilsin” çağrısı ile başlattığımız kampanya hızla büyüdü ve her kesimin sahiplendiği bir talep haline geldi. Geçen bu bir yılda zaten ağır olan ekonomik koşullar daha da ağırlaştı. Eylül 2022-Ağustos 2023 aylarını kapsayan son bir yıllık dönemdeki ortalama gıda fiyatları, Eylül 2021-Ağustos 2022 dönemindeki ortalama fiyatlara göre yüzde 115,4 oranında artış gösterdi. Eylül 2021’de 100 liraya satın alınan bir gıda sepeti için bu yıl temmuz ayında 547 lira ödemek gerekti. Sağlıklı gıdaya erişebilmek gün geçtikçe daha da zorlaşıyor. Artan yoksulluk ise en çok çocukları etkiliyor" ifadeleri kullanıldı.

"HER İKİ ÇOCUKTAN BİRİ YETERSİZ BESLENİYOR"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çocukların sağlıklı ve yeterli beslenmeleri gelişimleri ve eğitime devamlılıkları için hayati bir öneme sahipken çocukları koruması, takip etmesi gereken kurumlar tüm sorumluluğu ebeveynlere yıkıyor. Hatta çocukların nasıl sağlıklı beslenmesi gerektiğine dair öğüt vermekten de geri durmuyorlar. Milli Eğitim Bakanlığının Emine Erdoğan ile başlattığı “Okulumda Sağlıklı Besleniyorum” programı ile internet sayfasında çocukların nasıl sağlıklı besleneceğine dair çeşitli videolar yayınlıyor. Çocukların dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için MEB’in de öğün öğün gerekli olduğunu söylediği gıdalar, bir çocuk için aylık yaklaşık 5 bin liralık (Eylül 2023 başı hesabına göre) bir harcamaya tekabül ediyor. Yani bir asgari ücretin yaklaşık yarısının, sadece bir çocuğun sağlıklı beslenmesi için ayrılması gerekiyor. Çocukların en temel ihtiyacına devletin gözlerini kapatmasının sonuçları TÜİK verilerine de yansıyor. Ülkemizde 0-17 yaş arası 9.4 milyon çocuk, yani her iki çocuktan biri yetersiz besleniyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2023-2028 eylem planında yalnızca “okul öncesi eğitim programlarında ücretsiz olarak sunulan beslenme hizmetlerinin yaygınlaştırılması” hedefine yer verirken, Milli Eğitim Bakanlığı 21 Ağustos’ta yayınladığı yeni eğitim yılı tedbirleriyle ilgili genelgesinde sağlıklı beslenme için çalışmalar başlığı altında kültür fizik hareketleri öneriyor."

SORUMLULUĞU ÜZERİNDEN ATAMAZLAR

Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın sorumluluğu üzerinden atmayacağı belirtilen açıklamada, "Okullar çocukların sadece derse girip çıktığı yerler değil çocuk koruma sisteminin en önemli alanlarından biri. Veriler iktidar tarafından okulların böyle ele alınmadığının en somut kanıtı. Çocukların takibinin yapılmaması, artan yoksulluk ile eğitimden kopuşlarının önünün açılması, çocukları korumaya dönük politikaların yetersiz oluşu çocuk istismarının, çocuk işçiliğin, çocuk yaşta zorla evliliklerin, çocukların suça sürüklenmesinin artışıyla sonuçlanıyor. Eğitim hakkının, sağlık hakkının, yaşam hakkının sağlanması için okullarda bir öğün ücretsiz sağlıklı yemeğin her çocuğa verilmesi de en önemli haklardan biri" denildi.

DESTEK ÇAĞRISI

"Mücadele sayesinde 'Aç çocuk yok, algı yapılıyor' diyen iktidar, okul öncesi eğitimde bir öğün ücretsiz yemek uygulaması başlatmak zorunda kaldı" denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ancak bu yeterli değil. Eğitimin tüm kademelerinde bu hakkın sağlanması gerekiyor. Aynı zamanda sağlıklı ve yeterli besin ile sağlanması gerekiyor. Uygulananı denetlemek de tüm çocuklar için uygulanmasını sağlamak da bizim elimizde. Bugün dünden daha fazla olanağımız var. Yayın kurulu üyemiz kampanya yürütücülerinden Emek Partisi Milletvekili Sevda Karaca, kadınların talebini Meclisten de yükseltiyor.

Çocuk yoksulluğu ile mücadelede en önemli adım olan çocuklara okullarda bir öğün doyurucu, sağlıklı ve ücretsiz yemek verilmesi için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Sağlık Bakanlığına, yerel yönetimlere sorumluluklarını hatırlatıyoruz. Tüm milletvekillerine, kadın örgütlerine, derneklere, muhtarlara, emek ve meslek örgütlerine, çocuk hak örgütlerine, okul aile birliklerine, veli gruplarına, mahalle inisiyatiflerine, platformlara, basına bir kere daha çağrı yapıyoruz: Okullarda bir öğün ücretsiz, sağlıklı ve doyurucu yemek hakkının her çocuk için uygulanmasının imkânı da var, zorunluluğu da… Yetmez diyoruz ve kampanyayı sürdürmeye devam ediyoruz! Çocuklarımızın sağlığı ve geleceği için hakkımız olanı birlikte kazanalım."