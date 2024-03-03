Ucube rejime karşı mücadeleye

SOL Parti, ‘Aydınlık Yürüyüşleri’ne Ankara, Kırklareli ve Mersin’de devam etti. Yapılan açıklamalarda siyasal İslamcı rejimin emperyalizm ile olan bağının altı çizilirken, devrimci demokratik bir ülke için mücadele çağrıları yapıldı.

POLİTİKA SERVİSİ

AKP iktidarının gerici politikalarına karşı “Hilafete, Karanlığa Hayır. Aydınlık, Özgür, Demokratik Türkiye İçin Birleşelim" sloganı ile ülke genelinde halk yürüyüşleri başlatan SOL parti dün Ankara, Mersin ve Kırklareli’nde de sokağa çıktı. Ankara’da Kurtuluş Parkı’nda bir araya gelen yurttaşlar, son zamanlarda etkisini artıran hilafet çağrıları, şeriat güzellemeleri ve dinsel anayasa tartışmalarına tepki gösterdi.

Sakarya Caddesi’ndeki açıklamada, SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi İlknur Başer, SOL Parti MYK Üyesi Dilara Kurtuluş, Eğitim-Sen 5 No’lu Şube Başkanı Eylem Özlem Ergüven ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Cuma Erçe söz aldı. Türkiye’deki rejimin "İslamcı faşizme" dönüştürüldüğü belirtilen açıklamalarda, "Bu güçler şimdi sokaklarda şeriat güzellemeleri yapıyor; hilafet çağrılarıyla yürüyor" denildi. Ülkenin ilerici, Cumhuriyetçi, yurtsever, devrimci birikimlerinin bu şeriatçı azgın azınlığa teslim olmayacağı vurgulanan açıklamada, "Bu ülke saltanat-hilafet zincirlerini bir kez kırdı; bugün de tek adam rejimi altında yeniden kurulan bu gerici esareti bir kez daha kıracağız" ifadesine yer verildi.

6’ncı Filo’yu kovanlarız

SOL Parti MYK Üyesi ve Çankaya Belediyesi Adayı İlknur Başer, "Biz bu halkı karşılıksız seven, özgürlük isteyen aydınlık yüzleriz" ifadesini kullandı. Başer, şunları söyledi: "Emeklilere sıra gelince ‘para yok’ diyorlar. 6’ncı Filo’yu kovan devrimcilerin çocuklarıyız. Onlar ise bu halkın topraklarını bir avuç sermayeye peşkeş çekenler. Biz bu halkı karşılıksız seven, özgürlük isteyen aydınlık yüzleriz. Gerici ittifak ile saldırıyorlar. Gençleri umutsuz çaresiz bırakıyorlar. Kadınları köleleştirmek istiyorlar. Erzincan’da işçileri canlı canlı toprak altına gömdüler. Gençler, kadınlar isyan etmesin, diye şeriat istiyorlar. Diyanet lüks araçlara doyamadı ancak halka gelince yoksulluğa sabredin diyorlar. MESEM’de kurban edilen çocuk işçileri seyrediyorlar. Kendi çocukları yurtdışında şatafat içinde okutuyorlar. Yoksul halk çocukları Aladağ’da diri diri yakıyorlar. İşledikleri suçları, sattıkları toprakları, kamuyu özelleştirmelerini örtmek için şeriat istiyorlar. Kendileri bu dünyada cenneti yaşarken bekleyin öbür tarafı diyorlar, işledikleri suçları örtmek istiyorlar." "Tarikat, cemaat hepsi kapatılacak" sloganları arasında söz alan Eğitim-Sen 5 No’lu Şube Başkanı Eylem Özlem Ergüven şunları aktardı: "8 Mart’a giderken biz kadınlar için çok önemli bir gün adına buradayız. 3 Mart 1924’te ilan edilen Tevhid–i Tedrisat Kanunu, şeriat mahkemelerinin kapatılması, Hilafetin lağvedilmesinin yüzüncü yıl dönümü. Elde ettiğimiz kazanımlardan bir adım bile geri adım atmayacağız. Eğitim ve bilim emekçileri olarak kararlılığımızı yineliyoruz. Ne şeriata ne tarikatlara eğitim yuvalarımızı teslim etmeyeceğiz." Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Cuma Erçe ise "Laiklik mücadelesi aynı zamanda sınıf mücadelesidir. Umudun tükenmeye başladığı bu zamanlarda bu devrimci gençleri, aydınları gördükçe umudumuz kabarıyor" dedi.

Diktatörlük yıkılacak

Kırkalereli Lüleburgaz’da toplanan SOL Parti üyeleri de eski hükümet konağından Kongre Meydanı’na yürüdü. SOL Parti MYK Deniz Demirdöğen şu ifadeleri kullandı: "Bu mücadeleye omuz verenlere, gelecekleri için mücadele eden devrimci gençlere selam olsun. Bu ülkede, hilafetin geride kaldığı yüzüncü yılı geride bırakacağız. Yüz yıl önce atılmış olan tarihsel ve ilerici adımı, bugünün iktidarı ve şeriatçıları geriye götürmeye çalışıyorlar. Tıpkı laikliği esas almış Cumhuriyet’i yıkmaya çalıştıkları gibi. Tarihsel olarak ülkede atılmış tüm ilerici adımlara sahip çıkıyoruz. Siyasal İslamcı bu faşist diktatörlüğü yıkacağız. Bu ülkede eşitlikçi, adil ve laiklik eksenin devrimci demokratik bir Cumhuriyet’i kuracağız. 12 Mart’ın ve 12 Eylül’ün çocuğu olan bu AKP iktidarı Türkiye’de vahşi bir sömürü düzeni ve fiili bir şeriat rejimini inşa etmeye çalışıyor. Bu ucube bir tek adam rejimidir ama sokakları meydanları asla teslim alamayacaklar.’’

Mersin Tarsus’da ise Yarenlik Alanı PTT önünde başlayan yürüyüşte, katılımcılar ‘‘Şeriata, hilafete, karanlığa hayır" sloganları attı. Ortak açıklamayı SOL Parti Mersin İl Başkanı Çağdaş Oğul Arı okundu. Yürüyüşte, SOL Feminist Hareket adına Nisan Fakı Türkan, Tüm Emeklilerin Sendikası Tarsus Şubesi adına Hüseyin Pala ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Tarsus Şubesi adına Feyzullah Metin de söz aldı. Konuşmalarında ilerici, demokratik, ve devrimci değerleri vurgulayan konuşmacılar, Türkiye’nin aydınlık bir geleceği için bir araya gelmenin önemine vurgu yaptı. SOL Parti’nin 3 kentte yaptığı ortak açıklamada öne çıkanlar şöyle: "Siyasal İslam Amerika’nın yeşil kuşak projesi içinde büyütüldü. 12 Eylül cuntası ile Türk-İslam sentezi ekseninde tarikatların önü açıldı. AKP, doğrudan Amerikan projesi olarak iktidara getirilerek BOP Eşbaşkanlığı göreviyle donatıldı. Bu güçler şimdi şeriat güzellemeleri yapıyor; hilafet çağrılarıyla yürüyor. ÇEDES’le okullar tarikatlara teslim ediliyor. MEB Başkanı karma eğitimi tartışmaya açıyor. Medeni Kanun’un değiştirilmesine kadar tarikatların gerici talepleri yükseltiliyor. Her tür kötülüğün kol gezdiği tarikatları da onların din adına ileri sürdükleri şeriat hükümleri de ‘dinle’ özdeşleştiriliyor. Onların şeriat dedikleri, bir grup meczubun şeyhlik, şıhlık adına yoksul halkın dinini sömürerek para kazanmasından kendilerine bu dünyada bir cennet kurmasından başka şey değil. Zulme boyun eğmeyerek mücadeleyi, direnişi çoğaltma zamanı. Aydınlık bir ülke, devrimci demokratik bir Cumhuriyet kurmak için birleşelim." Yürüyüşler bugün de 4 nokta da devam edecek:

•İstanbul/Kadıköy- Mehmet Ayvalıtaş Meydanı, saat 13.00

•İzmir-Buca Belediyesi önü, saat 13.00

•Balıkesir-Büyük Atatürk Caddesi; Köprübaşı-Altınok

•Samsun- Şehir Kulübü önü, saat 13.00