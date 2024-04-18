Uçuk projelerden uzak duracağız

CHP’den Ordu’nun Altınordu Belediye Başkanı seçilen Ulaş Tepe, tabela belediyeciliğini bitireceğini, uçuk projelerden uzak duracağını söyledi. Tepe, ‘‘Bir gruba, bir zümreye, bir soyisme hizmet etmeyeceğiz’’ dedi.

Onur DURMUŞ

CHP’nin 31 Mart Yerel Seçimleri’nde başarı yakaladığı ilçelerden biri de Ordu’nun merkez ilçesi Altınordu oldu. Henüz 28 yaşında iken Ordu Gülyalı Belediye Başkanlığı’na seçilen CHP’li Ulaş Tepe, iki dönemdir AKP’nin yönettiği merkez ilçe Altınordu’nun yeni belediye başkanı seçildi. Tepe ile hedeflerini, sosyal projelerini konuştuk.

Yeni belediye başkanı olarak ilk gününüz nasıl geçti?

Yerel seçim sürecinde kır ve kent demeden kapı kapı dolaştık. Bayramda insanlar en yakınlarını ziyaret eder. Bu coğrafyada herkesi kendimize yakın hissettiğimiz için bayramda 24 tane kırsal mahallemizi ziyaret ettik. Biz seçimden önce bir aile olacağımızın sözünü vermiştik. Bunu göstermiş olduk. Mesainin ilk günü 04.30’da kalktık. İlk olarak temizlik işçilerimizle bir araya geldik. Onların sahadaki performanslarına güç katmak, moral vermek için tüm ekiplerimizle canla başla çalışmaya başladık. Ben seçimden önce herkesten önce kalkıp herkesten sonra uyuyacağıma söz vermiştim. Şimdi yapmak adına yola çıktık.

Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Onur Durmuş’un sorularını yanıtladı.

(Fotoğraf: BirGün)

Birçok belediye başkan adayı seçimlerden önce büyük vaatlerde bulundu. Sizin böyle vaatleriniz var mıydı?

Biz burada insana dokunan işler yapacağız. Çocuğa kadına ve yaşama dokunacağız. Yol ve kaldırım yapmak zaten belediyenin asli görevi. Önemli olan kaldırımda yürüyen insanın sosyal ve kültürel alanda var olmasıdır. Sadece iki mahallede değil her mahallede bunları yaptığımızı göreceksiniz. Altınordu Belediyesi bundan sonra uçuk kaçık projeler peşinde koşan değil, mantıklı ve makul ve insana dokunan bir belediye olacak. Tabela belediyeciliğini burada bitireceğiz ve içeriği ile dolu dolu bir belediyecilik anlayışı getireceğiz. Altınordu’da çok şeyin değiştiğini herkese göstereceğiz.

Ekonomik sıkıntılar ve işsizlik ülke gündeminin en temel konusu. Siz şehirde istihdam yaratmak açısından neler yapmayı düşünüyorsunuz?

“Şehrimizin bizden beklentisinin çok yoğun ve yüksek olduğunu görüyoruz. Bugün belediyedeki ilk günümüz. İnsanlar çok ciddi şekilde istihdam, ekmek ve iş diyor. Bu konularla ilgili de belediyeden müdahil olmasını bekliyor. Geçmiş dönem belediye başkanı İŞKUR’dan geldi ve 5 yıl önceki bütün vaadi istihdamdı. İnsanlarımız da buna inandı ve destekledi. Aradan geçen 5 yıllık süre zarfında Altınordu Belediyesi’nin altına kariyer ve istihdam merkezi açıldı ve buradan bir tane personel bile istihdam edilemedi. Daha acısını da söyleyeyim. İŞKUR’dan gelen eski belediye başkanı İŞKUR’dan ceza almış. Bunun sebebi de evraklarını düzgün yapmamak ve personelle ilgili sorunlarının olması... Biz birilerini kötüleyerek iyi insan olmayacağız. Biz iyi ve güzel işler yapacağız. Bir gruba, bir zümreye, bir aileye ve bir soy isme hizmet eden bir yapıda olmayacağız.

Belediyeyi nasıl teslim aldınız. Borcu, kredi ödemesi var mı?

Mevcut yönetimin oluşturduğu algıya ben bile inanmışım. Borçsuz belediye algısıyla 5 yıldır süreci yürüttüler. “Belediyenin borcu yok, ciddi yatırımları var” dediler ama ilk gördüklerimiz hiç iç açıcı değil. Satılan gayrimenkuller, çekilen krediler, borçlarla, son 90 günde işe alınan işçilerle ilgili detaylı bir araştırma yapıyoruz. Bunlar en kısa sürede şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşacağız.

Benim en büyük projem milli beraberlik kültürünü, uzlaşı ve iletişim kültürünü bu şehirde kalıcı kılmak. Bütün projelerimizi adım adım planlayarak gerçekleştireceğiz. Ekibimiz temkinli bir belediyecilik tecrübesine sahip.

Belediye binasının otoparkına girdiğimizde belediye araçlarının üzerinde eski başkanın isimlerini gördük. Sizin döneminizde de benzer şeyler görecek miyiz?

İnsanların gönlüne ve kalbine girmek önemli. İstediğiniz kadar duvarlara resminizi asın, arabalara ismini yazın. Eğer milletin gönlünde yeriniz yoksa ancak arabaların üzerinde olursunuz. Er ya da geç yok olursunuz. Bütün araçların üzerindeki resimleri ve isimleri kaldıracağız. Benim de ismim yazılmayacak. Şehrin 4 girişinde mevcut belediye başkanının fotoğrafları var. Onları da kaldırıp yerine Mustafa Kemal Atatürk’ün resimlerini koyacağız. Burada artık insanlar bizi kalbine yazdı. Artık duvarlara, arabaların üzerine ve çocuklara verilen çantalara isim yazılmayacak. Bizim ismi yazılan değil, gönüllere kazınan bir belediye olacağız.

Farklı adaylara oy verenlere neler söylemek istersiniz?

Bir dahaki dönem onlar da bize oy verecek. Seçimde oy vermiş herkesin oyu da bizimdir. Bu saatten sonra oy veren vermeyen diye ayrım yapmam. Ben herkesin belediye başkanıyım. Her kesimi kucaklayan bir sorumlulukla belediyeyi yöneteceğiz.

BESLENME ÇANTASI DESTEĞİ VERECEĞİZ

İlçedeki çocuklara yönelik neler yapacaksınız?

23 Nisan’ı biz dolu dolu yaşayacağız. Çocuklar milli egemenlik duygusunu bu sokaklarda büyük bir coşkuyla yaşayacak. Ben memur bir babanın ve ev hanımı bir annenin bir çocuğuyum. Benim babam da bu belediyede memur olarak çalışmış bir insan. Cumhuriyet sayesinde ben burada belediye başkanı seçildim. Çocuklarla ilgili beslenme çantası desteğini hemen yürürlüğe koyacağız. Anne ve babaların çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmesi için bir çocuk köyü projemiz var. İçeriği ve yapısıyla bilişim ve teknoloji alanında donanımlı bir köy olacak. Her bir çocuğumuza kapasitesini arttıracak ücretsiz alanlar yapacağız. Organize sanayi bölgelerinde çalışan anneler için çocuk kreşleri projelerimiz var. Değişimi anne ve çocuklar üzerinden başlatacağız.