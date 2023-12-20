Uçurumdan 'düştüğü' iddia edilmişti: Yeşim Demir’in erkek arkadaşı tutuklandı

Çanakkale’de Polente Burnu’na, erkek arkadaşı Nizamettin Gürsu ile gün batımını seyretmeye giden Yeşim Demir’in düşüp hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma tamamlandı. Nizamettin Gürsu isimli erkek, “kasten öldürme” suçundan tutuklandı.

Çanakkale'de Bozcaada'nın Polente Burnu'na, erkek arkadaşı Nizamettin Gürsu ile gün batımını seyretmeye giden Yeşim Demir'in (39) düşüp hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma tamamlandı. Gürsu, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Olay, 7 Temmuz'da, Bozcaada ilçesinde meydana geldi. İlçede tatil yapan Yeşim Demir ile erkek arkadaşı Nizamettin Gürsu, 6 Temmuz akşamı Polente Burnu'nda gün batımını izlemeye gitti.

Demir, saat 23.30 sıralarında bilinmeyen nedenle 32 metre yükseklikteki uçurumdan yuvarlandı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Sağlık görevlilerinin 45 dakika kalp masajı yaptığı Demir kurtarılamadı. Demir'in cenazesi, Çanakkale Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen Nizamettin Gürsu, ifadesinin alınmasının ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemede yurt dışı yasağı koyulup, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Olayla ilgili, Ezine Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Bu kapsamda olay yerinde elde edilen deliller ışığında Nizamettin Gürsu, Sakarya'da tekrar gözaltına alındı. Çanakkale'ye getirilen Gürsu, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.