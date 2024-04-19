UEFA Avrupa Konferans Ligi; Fenerbahçe: 1 - Olympiakos: 0

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanşında, deplasmanda 3-2 yenildiği Yunanistan ekibi Olympiakos'a normal süresi 1-0 biten maçta penaltı atışları sonucunda 3-2 kaybederek elendi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde 3-2'nin rövanşında normal süresi ve uzatma bölümünü 1-0 üstün tamamladığı maçta penaltı atışlarında Yunanistan'ın Olympiakos takımına 3-2 mağlup olan Fenerbahçe, Avrupa'ya veda etti.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, 11. dakikada İrfan Can Kahveci'nin golüyle öne geçti. Ataklarını sürdüren sarı-lacivertliler, yakaladığı gol pozisyonlarından faydalanamadı ve soyunma odasına 1-0 üstün girdi.

Müsabakanın ikinci yarısında rakip alanda fazla görülen ve topun hakimiyetini elinde bulunduran Fenerbahçe, pozisyon bulmakta ise zorlandı. Sarı-lacivertliler, son bölümde yaptığı değişikliklerle rakibini ceza alanına hapsetse de golü bulamadı ve maç uzatmalara gitti.

Uzatma bölümünde iki takımda da yorgunluk belirtileri görülürken, konuk ekibin bir topu 103. dakikada direkten oyun alanına döndü ve uzatmaların ilk 15 dakikalık devresinde de eşitlik bozulmadı. Uzatmanın ikinci yarısında son dakikalarda Olympiakos, Ntoi'nin ikinci sarı karttan kırmızı görmesiyle 10 kişi kalsa da kalan bölümde Fenerbahçe gol bulamadı ve seri penaltı atışlarına geçildi.

Penaltı atışlarında rakibine 3-2 yenilen Fenerbahçe, Avrupa kupalarına veda etti.