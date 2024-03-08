UEFA Avrupa Konferans Ligi: Union Saint-Gilloise: 0 - Fenerbahçe: 3
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe deplasmanda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise 3-0 yendi.
Kaynak: Haber Merkezi
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe deplasmanda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile karşılaştı. Fenerbahçe, RSC Anderlecht Stadı'nda (Lotto Park) oynanan mücadeleyi 3-0 kazandı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Michy Batshuayi, 84. dakikada Jayden Oosterwolde ve 90+4. dakikada Dusan Tadic penaltıdan kaydetti.
Böylece Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükselme adına avantaj elde etti.
Maçın rövanşı ise 14 Mart Perşembe günü Ülker Stadı'nda oynanacak.