UEFA'dan hakem Atilla Karaoğlan'a görev

FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, UEFA Avrupa Ligi F Grubu'nda 14 Aralık Perşembe günü Fransa'nın Rennes ile İspanya'nın Villarreal takımları arasında oynanacak müsabakayı yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi F Grubu'nda Fransa'nın Rennes ile İspanya'nın Villarreal takımları arasında oynanacak müsabakayı FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Karşılaşma 14 Aralık Perşembe günü oynanacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın Rennes şehrindeki Roazhon Park'ta TSİ 20.45'te başlayacak mücadelede Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Cevdet Kömürcüoğlu üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak.