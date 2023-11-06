UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

FIFA koakrtlı hakem Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Real Madrid-Braga maçını yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Karşılaşmada dördüncü hakem olarak ise Arda Kardeşler görev alacak.

Spor 06.11.2023 15:54 Giriş: 06.11.2023 15:54

Güncelleme: 06.11.2023 16:03 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, (TFF) FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'in İspanyol temsilcisi Real Madrid ile Portekiz temsilcisi Braga arasında oynanacak karşılaşmayı yöneteceğini duyurdu. UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu dördüncü haftasında gerçekleşecek müsabaka, Madrid şehrindeki Estadio Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Karşılaşmada VAR'da Massimiliano Irrati, AVAR'da ise Alper Ulusoy yer alacak. UEFA'dan gelen görevlendirmeyi duyuran TFF, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler, İspanya'nın Real Madrid ile Portekiz’in Braga takımları arasında 8 Kasım 2023 Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi C grubu müsabakasını yönetecek.



İspanya’nın Madrid şehrindeki Estadio Santiago Bernabeu Stadyumu'nda saat… — TFF (@TFF_Org) November 6, 2023 "FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler, İspanya'nın Real Madrid ile Portekiz'in Braga takımları arasında 8 Kasım 2023 Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi C grubu müsabakasını yönetecek. İspanya’nın Madrid şehrindeki Estadio Santiago Bernabeu Stadyumu'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Karşılaşmada Massimiliano Irrati VAR, Alper Ulusoy ise AVAR olarak görev yapacak."