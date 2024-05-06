UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Konferans Ligi yarın yarı final rövanş maçında Club Brugge ile Fiorentina arasında oynanacak karşılaşmada düdük çalacak.

Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı final müsabakasında görev alacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi yarın (7 Mayıs Salı) yarı final rövanş maçında Belçika temsilcisi Club Brugge, 8 Mayıs Çarşamba günü TSİ 19.45'te evinde İtalyan ekibi Fiorentina ile karşı karşıya gelecek.

Bu müsabakayı FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak.

Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto'nun dördüncü hakemlik görevini üstleneceği mücadelede VAR'da Almanya'dan Marco Fritz, AVAR'da da Alper Ulusoy yer alacak.