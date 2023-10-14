UEFA'dan İsmail Kartal'a ceza

UEFA, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'a 1 yıl ertelemeli 1 maçlık ceza verdi.

UEFA, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'a 1 yıl ertelemeli 1 maçlık ceza verdi. Kartal'ın, Twente-Fenerbahçe maçının başlama vuruşunun geç yapılması nedeniyle ceza aldığı ifade edildi.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Etik ve Disiplin Kurulu'nun aldığı karara göre, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu'nda oynanan Twente-Fenerbahçe maçının başlama vuruşunun geç yapılmasından dolayı sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü İsmail Kartal'a 1 yıl ertelemeli 1 maç men cezası verildi.

Aynı karşılaşmadaki geç başlama vuruşu sebebiyle sarı-lacivertli kulüp 25 bin Euro para cezası, takımın uygunsuz davranışı sebebiyle de 3 bin Euro'luk bir para cezasına çarptırıldı.