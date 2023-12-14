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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup maçları tamamlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam oynanan maçların ardından grup aşaması sona erdi.

Spor
  • 14.12.2023 01:49
  • Giriş: 14.12.2023 01:49
  • Güncelleme: 14.12.2023 01:53
Kaynak: İHA
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup maçları tamamlandı
AA

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde E, F, G ve H gruplarında oynanan maçların ardından son 16’ya kalan takımlar belli oldu. ,

Alınan sonuçların ardından; Manchester City, RB Leipzig, Atletico Madrid, Lazio, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Barcelona ve Porto UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turuna adını yazdırdı. 


UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

E Grubu
Atletico Madrid (İspanya) -Lazio (İtalya): 2-0
Celtic (İskoçya) - Feyenoord (Hollanda): 2-1

F Grubu
Borussia Dortmund (Almanya) - Paris Saint-Germain (Fransa): 1-1
Newcastle United (İngiltere) - Milan (İtalya): 1-2

G Grubu
Kızılyıldız (Sırbistan) - Manchester City (İngiltere): 2-3
RB Leipzig (Almanya) - Young Boys (İsviçre): 2-1

H Grubu
Porto (Portekiz)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 5-3
Royal Antwerp (Belçika)-Barcelona (İspanya): 3-2

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