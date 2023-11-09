UEFA ülke puan sıralaması güncel liste: Türkiye UEFA ülke puan sıralamasında kaçıncı sırada?

UEFA ülke puan sıralaması birçok sporsever tarafından sıklıkla kontrol edilen bir liste. Pek çok sporsever sürekli olarak güncellenen bu listede Türkiye UEFA ülke puan sıralamasında kaçıncı sırada aramasını yaparak Türkiye'nin UEFA puan sıralamasındaki yerini araştırıyor. Peki, Türkiye UEFA ülke puan sıralamasında kaçıncı sırada? İşte UEFA ülke puan sıralaması güncel liste!

Şampiyonlar Ligine direkt olarak katılım şartı olan UEFA ülke puan sıralaması pek çok sporsever tarafından sürekli olarak takip ediliyor. Her hafta güncellenen bu listede sporseverler Türkiye UEFA ülke puan sıralamasında kaçıncı sırada sorusunu aratarak Türkiye'nin UEFA puan sıralamasındaki yerini araştırıyor. Peki, Türkiye UEFA ülke puan sıralamasında kaçıncı sırada? İşte UEFA ülke puan sıralaması güncel liste!

Türkiye UEFA ülke puan sıralamasında kaçıncı sırada?

Türkiye, UEFA ülke puan sıralamasında 35.350 puan ile 9. sırada yer alıyor. Türkiye'yi 32.850 puan ile onuncu sıradan İskoçya takip ederken Türkiye'nin listede bir basamak daha yukarı çıkabilmesi 41.800 puan olan Belçika'yı geçmesi gerekmektedir.

UEFA ülke puan sıralaması güncel liste

UEFA tarafından düzenli olarak yayınlanan ülke puan sıralaması günce listesi şu şekilde:

İngiltere: 93 bin 928 İspanya: 80 bin 364 İtalya: 76 bin 855 Almanya: 74 bin 624 Hollanda: 57 bin 500 Fransa: 56 bin 331 Portekiz: 50 bin 149 Belçika: 41 bin 800 TÜRKİYE: 35 bin 350 İskoçya: 32 bin 850 Avusturya: 30 bin 800

Liste 9 Kasım 2023'te güncellenmiştir.

UEFA ülke puan sıralaması nedir?

UEFA ülkeler sıralaması, UEFA tarafından düzenlenen üç büyük kulüp turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılan ülkelerin performansını değerlendirmek için kullanılan bir sistemdir. Bu sıralama, her ülkenin takımlarının başarılarına göre belirlenir ve gelecek sezon katılacakları tur ve sayıları belirler.

UEFA ülkeler sıralaması puan sistemi nasıl çalışır?

Puanlama sistemi, her ülkenin temsilcisi olan takımların aldığı puanlara dayanır. Puanlar, galibiyet ve beraberliklere göre farklılık gösterir ve her sezonun puanları toplanarak belirli bir dönem için genel puanlama yapılır.

Bu puanlar, her ülkenin temsilcisi olan tüm takımların elde ettiği puanların toplamına eklenir. Bu toplam, ülkenin o sezonki performansını yansıtan bir değeri ifade eder. Bu işlem son 5 sezon için tekrarlanır ve toplanan puanlar, ülkenin UEFA ülkeler sıralamasındaki konumunu belirler.

Bu sıralama, UEFA'nın kulüp turnuvalarına katılacak takımların dağılımını belirlemede temel bir faktördür. Üst sıralarda yer alan ülkeler, daha fazla takım gönderme hakkına sahip olurken, alt sıralardaki ülkelerin takım sayısı sınırlıdır. UEFA ülkeler sıralaması, kulüplerin Avrupa'da rekabet etme şansını belirleyen önemli bir ölçüttür.