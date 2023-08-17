UEFA, yılın oyuncusu ve teknik direktörü adaylarını açıkladı

UEFA, 2022-2023 sezonu için yılın oyuncusu ve teknik direktörü adaylarını açıkladı. En iyi futbolcu ödülünde Lionel Messi, Kevin De Bruyne ve Erling Haaland; en iyi teknik direktör ödülünde ise Pep Guardiola, Simone Inzaghi ve Luciano Spaletti yarışacak.

Spor 17.08.2023 16:12 Giriş: 17.08.2023 16:12

Güncelleme: 17.08.2023 16:21 Kaynak: İHA

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