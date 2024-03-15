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UEFA’dan ceza: Fenerbahçe taraftarı deplasmana gidemeyecek

UEFA, Fenerbahçe'ye 3 maç deplasman yasağı cezası verildiğini açıkladı. Sarı-lacivertliler çeyrek finalde ve olası yarı final eşleşmesinde deplasmana taraftar götüremeyecek

Spor
  • 15.03.2024 16:42
  • Giriş: 15.03.2024 16:42
  • Güncelleme: 15.03.2024 16:46
Kaynak: Haber Merkezi
UEFA’dan ceza: Fenerbahçe taraftarı deplasmana gidemeyecek

UEFA, Fenerbahçe'ye Union SG eşleşmesinde taraftarların havai fişek yakması, sahaya yabancı madde atması ve zarar verme eylemleriyle ilgili olarak ertelenmiş disiplin cezasının uygulanması neticesinde 3 maç deplasmana taraftar götürmeme cezası verdi.

Sarı-lacivertliler çeyrek final ve yarı finaldeki muhtemel eşleşmesinde deplasmana taraftar götüremeyecek. Fenerbahçe finale yükselmesi halinde ise ceza bu maçta geçerli olmayacak ve son 1 maçlık cezası gelecek sezonun ilk Avrupa maçına sarkacak.

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