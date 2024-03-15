UEFA’dan ceza: Fenerbahçe taraftarı deplasmana gidemeyecek
UEFA, Fenerbahçe'ye 3 maç deplasman yasağı cezası verildiğini açıkladı. Sarı-lacivertliler çeyrek finalde ve olası yarı final eşleşmesinde deplasmana taraftar götüremeyecek
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UEFA, Fenerbahçe'ye Union SG eşleşmesinde taraftarların havai fişek yakması, sahaya yabancı madde atması ve zarar verme eylemleriyle ilgili olarak ertelenmiş disiplin cezasının uygulanması neticesinde 3 maç deplasmana taraftar götürmeme cezası verdi.
Sarı-lacivertliler çeyrek final ve yarı finaldeki muhtemel eşleşmesinde deplasmana taraftar götüremeyecek. Fenerbahçe finale yükselmesi halinde ise ceza bu maçta geçerli olmayacak ve son 1 maçlık cezası gelecek sezonun ilk Avrupa maçına sarkacak.