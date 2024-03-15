UEFA’dan ceza: Fenerbahçe taraftarı deplasmana gidemeyecek

UEFA, Fenerbahçe'ye 3 maç deplasman yasağı cezası verildiğini açıkladı. Sarı-lacivertliler çeyrek finalde ve olası yarı final eşleşmesinde deplasmana taraftar götüremeyecek

UEFA, Fenerbahçe'ye Union SG eşleşmesinde taraftarların havai fişek yakması, sahaya yabancı madde atması ve zarar verme eylemleriyle ilgili olarak ertelenmiş disiplin cezasının uygulanması neticesinde 3 maç deplasmana taraftar götürmeme cezası verdi.

Sarı-lacivertliler çeyrek final ve yarı finaldeki muhtemel eşleşmesinde deplasmana taraftar götüremeyecek. Fenerbahçe finale yükselmesi halinde ise ceza bu maçta geçerli olmayacak ve son 1 maçlık cezası gelecek sezonun ilk Avrupa maçına sarkacak.