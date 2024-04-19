Uğur Dündar'a babalık davası açan Dilara Gülatan: DNA raporuna itiraz edeceğiz

Uğur Dündar'a babalık davası açan ve DNA raporunda kızı olmadığı ortaya çıkan Dilara Gülatan, hukuk mücadelesini bırakmayacağını ve rapora itiraz edeceklerini söyledi.

Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'nun ablası Dilara Gülatan, Uğur Dündar'a babalık davası açtı. Müge Anlı'nın yayınına bağlanan Gülatan, davadan vazgeçmeyeceği belirtti.

Dilara Gülatan'ın annesinin "Senin baban Uğur Dündar" demesinin ardından 2 yıl önce Uğur Dündar'da dava açtığı ortaya çıkmıştı. Uğur Dündar ise davayla ilgili yaptığı açıklamada Adli Tıp Kurumu'nun verdiği DNA raporuna göre Gülatan'ın kızı olmadığının tescillendiğini söylemişti.

Kardeşi Duygu Nebioğlu'nun ardından Müge Anlı'nın yayınına telefonla bağlanan Gülatan, dava sürecinin devam ettiğini DNA raporuna itiraz belirterek hukuk mücadelesine devam edeceklerini belirtti.

Gülatan açıklamalarında şunları kaydetti: "Bizim sesimiz 40 yıldır çıkıyor. Biz hep yardım istedik. Annem bizimle aynı ülkede yaşamak istemediği için Almanya'ya taşındı. Annem 17-18 sene önce bana nasıl tanıştıklarını, nasıl vakit geçirdiklerini ve nasıl aşık olduğunu anlatmıştı. Ben de bana neden o adamla yaşadıklarını anlatıyorsun ben babamı bulmak istiyorum dediğimde 'Senin baban o' demişti. Davada gizlilik olduğu için bildiğim diğer detayları anlatamıyorum. Ben annemin söylediklerinden dolayı dava açtım. Uğur Bey ile görüştüğümüzde beni anladığını ve yanımda olduğunu söyledi. Kendisini manevi baba olarak görebileceğimi de söyledi. Biz davamıza devam ediyoruz, itirazımızı yaptık. Benim babamı bulma konusunda durumum vahim. Ablamızın babasını da bilmiyoruz, annem de söylemiyor."