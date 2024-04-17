Uğur Dündar'a babalık davası açmıştı: DNA sonucuna itiraz edecek

Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'nun açıklamalarıyla gündeme gelen, Uğur Dündar'a babalık davası açan Dilara G.'nin Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan DNA testi sonucuna itiraz edeceği öğrenildi.

Sanatçı Metin Akpınar’ın yıllar sonra ortaya çıkan ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu’nun “Bir ablamın da babası medya dünyasından çok ünlü bir isim” dediği kişinin Uğur Dündar olduğu olduğu ortaya çıktı.

Dilara G.'nin babalık davası açmasının ardından açıklama yapan gazeteci Dündar, "Adli Tıp'tan gelen DNA raporu biyolojik baba olmadığımı kanıtladı" ifadelerini kullandı.

Sabah'ın haberine göre; yaşanan son gelişmeler ve Uğur Dündar'ın açıklamalarının ardından açıklama yapan Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, şunları söyledi:

"Dört kız kardeş olarak en büyük isteğimiz annemizin ortaya çıkması. Annem konuşursa zaten her şey çözülecek. Benim mücadelem de annemi bulmak için. Gazeteci Uğur Dündar'ın sosyal medyasından açıkladığı Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan DNA testi sonucuna da itiraz edeceğiz. Mahkeme süreci hâlâ devam ediyor. Hukuk mücadelemiz de devam ediyor. Annemi bulursak zaten her şey tüm yönleriyle aydınlanacak."

KAYIP ANNEYİ MÜGE ANLI BULACAK

Duygu Nebioğlu, verdiği röportajda "Annemle en son 2010 yılında görüştüm. O zamandan beri görüşmüyorum" demiş ve onu bulmak için Müge Anlı'dan yardım istemişti.

Anlı da "Kapımız herkese açık" diyerek bu isteğe olumlu yanıt vermişti. Nebioğlu'nun önümüzdeki günlerde Müge Anlı'nın programına katılıp annesi Suphiye Ormancı'yı arayacağı öğrenildi.