Uğur Dündar'dan 'babalık davası' hakkında açıklama: Yandaş medyaya tepki gösterdi

Gazeteci Uğur Dündar, Dilara Gülatan'ın açtığı babalık davası hakkında, "Adli Tıp Raporu sizi doğruluyor. Karşı tarafın biyolojik babalık iddiası reddediliyor" açıklamasını yaptı. Yandaş medyaya tepki gösteren Dündar, "İftiralarınızda boğulun günahkâr alçaklar" dedi.

Gazeteci Uğur Dündar, Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'nun ablası Dilara Gülatan'ın açtığı babalık davası hakkında açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Dündar, "Hayatınızda hiç tanımadığınız, elini dahi tutmadığınız bir kadın, bir yalan uyduruyor ve sizden çocuğu olduğu iftirasını atıyor. Ve kendinizi mahkemede buluyorsunuz" dedi.

"Mahkeme, sizi ve kızınız olduğunu iddia edilen kişiyi Adli Tıp Kurumu'na sevkediyor" diyen Dündar, "Tam teşekküllü bir devlet hastanesinde kan örneğiniz mahkemenin istediği şekilde alınıyor. Aylarca bekliyorsunuz. Sonuçta Adli Tıp Raporu sizi doğruluyor. Karşı tarafın biyolojik babalık iddiası reddediliyor" ifadelerini kullandı.

İktidar medyasına tepki gösteren Dündar, "Olayın kapanması gerekirken, hiçbir günahınız olmadığı halde "din iman" sözcüklerini dilinden düşürmeyen, gerçekte vicdanları kurumuş, müfteri iktidar medyası tarafından -sırf muhalif duruşunuz nedeniyle- günlerce linç ediliyorsunuz" dedi.

Dündar, son olarak, "Allah sizlere daha beter acılar yaşatsın. İftiralarınızda boğulun günahkâr alçaklar..." ifadelerini kullandı.