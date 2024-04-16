Uğur Dündar'dan "babalık" iddiasına yanıt: Mahkeme kararını paylaştı

Metin Akpınar’ın yıllar sonra ortaya çıkan kızı Duygu Nebioğlu’nun, "Bir ablamın da babası medya dünyasından çok ünlü bir isim" açıklamasının ardından söz konusu ismin Uğur Dündar olduğu ortaya çıktı. Uğur Dündar, yapılan babalık testinin sonucunu açıkladı.

Sanatçı Metin Akpınar’ın yıllar sonra ortaya çıkan ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu’nun “Bir ablamın da babası medya dünyasından çok ünlü bir isim” dediği kişinin Uğur Dündar olduğu ortaya çıkınca gazeteciden açıklama geldi.

Duygu Nebioğlu, "Bir ablamın da babası medya dünyasından çok ünlü bir isim. O da dava açtı, hukuk mücadelesi veriyor. Yakında Tüm Türkiye öğrenecek" ifadelerini kullanmıştı. Nebioğlu’nun yaptığı açıklama "O ünlü isim kim?" sorusunu gündeme getirmişti. Nebioğlu'nun bahsettiği ismin gazeteci Uğur Dündar olduğu ortaya çıktı.

Sabah gazetesinin söz konusu haberinde Uğur Dündar’a babalık davası açıldığı ve mahkemenin haziran ayında görüleceği iddia edilirken Akpınar ve Dündar’ın iyi arkadaş olduğu, aynı kadınla aşk yaşadığı ileri sürüldü.

Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla konuyu duyuran Uğur Dündar ise, söz konusu babalık testi iddialarını doğrularken, test sonucunun negatif çıktığını babalık iddiasının mahkeme tarafından reddedildiğini aktardı.

Dündar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Bugünkü bir gazetede hakkımda babalık davası açıldığı ve haziran ayında karara bağlanacağı açıklanmış. Bugüne kadar mahkemenin aldığı gizlilik kararına titizlikle uyduk ve hep sustuk. Ama mademki karşı taraftan biri konuştu; kısaca net bir cevap vereyim: Mahkemenin her iki tarafı sevk ettiği ve SON SÖZÜ SÖYLEYECEK KURUM OLAN ADLİ TIP KURUMU DNA İNCELEMESİNİ BİTİRDİ VE BİYOLOJİK BABALIK İDDİASINI REDDETTİ. Benim ve Avukatım Murat Ergün için konu kapanmıştır... Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”