Uğur Koç'a ceza, Başcan'a beraat

Haber Merkezi

BirGün Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Uğur Koç, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın BirGün editörü Gökay Başcan’a açtığı davada ise beraat verildi.

BirGün gazetesinde yayımlanan bir haber fotoğrafının fonunda AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafı olduğu gerekçesiyle gazetenin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Uğur Koç hakkında açılan “Cumhurbaşkanına hakaret” davasının beşinci celsesi dün İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, gazeteci Uğur Koç'un 11 ay 20 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Ceza ertelendi.

BAŞCAN'A BERAAT

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın BirGün editörü Gökay Başcan’a açtığı davada da karar çıktı. İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Başcan’a beraat verildi.

Çevre Kanunu'nda yapılan değişiklik ile tüm kıyıları kapsayan ihale verme yetkisinin Emine Erdoğan'ın himayesinde kurulduğu iddia edilen Çevre Ajansı’na verilmesine ilişkin haber dolayısıyla Başcan hakkında dava açılmıştı.