Uğur Şahin, kanser ilacı için tarih verdi

Covid-19 pandemisine karşı geliştirdiği aşıyla dünyada tanınan BioNTech firması, uzun süredir çalıştığı kanser ilacı için tarih verdi. Şirketin kurucularından Uğur Şahin, bazı kanser türlerine karşı geliştirdikleri ilaçların 2026'dan itibaren piyasa sürüleceğini bildirdi.

Covid-19 salgınına karşı ilk aşıyı geliştiren BioNTech firması kurucularından Uğur Şahin, kanser ilaçlarının piyasaya sürüleceği tarihle ilgili konuştu.

Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine konuşan konuşan Uğur Şahin, bazı kanser türlerine karşı geliştirdikleri ilaçların 2026'dan itibaren tescil sürecinin tamamlanacağını ve piyasaya sürülebileceğini belirtti.

Şahin; kalın bağırsak, akciğer ve pankreas kanserlerine karşı üzerinde çalıştıkları ilaçlarını umut vaad ettiğini söyledi.

"Bu çalışmalar başarılı olduğu takdirde ilaçların onayları 2026'dan itibaren mümkün olacaktır" diyen Şahin, 10 yıl içinde kanserle mücadele için geliştirilen ilaçların, kemoterapinin yerini alabileceğini de kaydetti.

İlaçların vücudun kansere karşı kendi savunma reaksiyonunun güçlendirilmesini hedeflediğini söyleyen Uğur Şahin, Covid-19 pandemisi sonrasında çalışmalarının yüzde 80'inini kanserle mücadeleye ayırdığını da ekledi.

Biontech kurucu ortakları Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci geçen yıl, mRNA teknolojisine dayalı kanser aşılarının 2030'dan önce hazır olabileceğini açıklamıştı.