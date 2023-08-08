UKOME bugün toplanıyor: İstanbul’da toplu ulaşıma yüzde 45 zam beklentisi

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), bugün zam gündemiyle toplanacak. İlk toplantıda anlaşmaya varamayan tarafların zam oranı konusunda büyük ölçüde uzlaştığı, bilet ücretlerine yüzde 45 veya üstü civarında zam gelmesinin beklendiği belirtiliyor. Öte yandan taksiciler dün yaptıkları eylemde, yüzde 100 zam talep etti.

İstanbul'da olağanüstü Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı bugün saat 11.00'de yapılacak. Toplantının gündemi zam olacak.

Son toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yüzde 57, taksiciler yüzde 100, zam talep ederken, Ulaştırma Bakanlığı, iki teklifi de fazla buldu ve yüzde 40 zam yapılması gerektiğini belirtti.

Bakanlık ve İBB'nin yüzde 45 veya üstü civarında zam yapılması konusunda anlaştığı belirtiliyor. Eğer yüzde 45’lik zam kabul edilirse, aylık abonman 777 liradan 1126 liraya, öğrenci abonmanı 140 liradan 203 liraya, tam bilet 9,90 liradan 14,35 liraya, öğrenci bileti 4,83 liradan7 liraya, taksi indi-bindi ücreti de 40 liradan 58 liraya çıkarılacak.

TAKSİCİLERDEN EYLEM

Öte yandan İstanbul Avrupa yakasında Fatih'teki Vatan Caddesi'nde, Anadolu yakasında Göztepe Köprüsü'nde toplanarak konvoy halinde Yenikapı Sahili'ne hareket eden çok sayıda taksici taksimetre ücretlerine yüzde 100 zam talebinde bulundu.

AA'nın haberine göre, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda toplanan taksiciler adına basın açıklaması yapan Birleşik Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Hüseyin Duman, Türkiye'nin en pahalı şehri İstanbul’da Türkiye'nin en ucuz taksimetresiyle hizmet verdiklerini söyledi.

Maliyetlerin arttığını, bu nedenle taksimetreye adil bir zam verilmesini talep ettiklerini dile getiren Duman şöyle konuştu:

"İstanbul taksicileri olarak Ocak 2023’ten beri zam almadan kilometre ücreti olarak 8,5 liraya yolcu taşıyoruz. Bu rakam Antalya'da kilometrede 18 lira, İzmir'de 22 lira, Çanakkale ve Ankara'da 15 lira, Mersin'de de 20 liradır. Görüldüğü gibi ülkemizde İstanbul’dan daha ucuz taksicilik yapan başka bir il yoktur. Zaten yıllardır UKOME tarafından enflasyonun altında zam verilerek taksimetrenin erimesine sebep olundu. Son dönemde maliyetlerimizin 3 katına çıktığı ortadayken UKOME üyelerinin taksiciyi mağdur etme eğilimi devam ediyor. Esnaf olarak sebebini de anlamış değiliz. Taksi esnafı tüm maliyetlerini serbest piyasa ekonomisinden yapar, ancak alacağı zam UKOME üyelerinin vicdanına kalmaktadır."

Esnafın araçları yenileyemediğini, yedek parça, yakıt, tamir-bakım ve sigorta gibi temel maliyetlerin altından kalkamaz hale geldiğini söyleyen Hüseyin Duman, "Son yakıt zamlarıyla beraber de taksiciler olarak artık çalışarak batıyoruz. Bizler hakkımız olan yüzde 100 zammı, esnaf olarak ayakta kalabilmek, İstanbul halkına layıkıyla hizmet vermeyi sürdürebilmek adına elzem olarak görüyoruz." dedi.