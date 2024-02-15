UKOME'den taksi kararı: 1038 araç dönüştürülecek

UKOME'de, İstanbul'da 1755 adet 8+1 taksiden 1038'inin normal taksiye dönüştürülmesi kararlaştırıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, minibüs ve taksi dolmuştan 8+1 taksiye dönüştürülen 1755 araçtan 1038'inin normal taksiye çevrilmesine karar verildi.

UKOME Toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığında Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde düzenlendi.

Toplantıda, taksi dolmuş ve minibüsten 8+1 taksiye dönüşen 1755 aracın dönüşüm taahhüt maddesinde değişiklik öneren gündem maddesi görüşüldü.

Gündem maddesinde, 1755 araçtan 1038'ine, normal taksi olan 4+1'e geçme hakkı tanınırken, 717 aracın ise aynı şekilde 8+1 olarak faaliyet göstermeye devam etmesi teklif edildi.

Söz konusu teklif oy çokluğuyla kabul edildi.