Ukrayna çekildi, Rusya ele geçirdi: Zelenski'den 'Avdiyivka' açıklaması

Volodimir Zelenski, Ukrayna ordu birliklerin geri çekildiği ve Rus ordusu tarafından ele geçirilen Avdiyivka kenti için, "Donetsk bölgesindeki Avdiyivka'dan çekilmesi kararı, gerekli silahlar gelene kadar Ukraynalıların hayatını kurtaracağı için mantıklı ve adildir" açıklamasını yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dün Münih Güvenlik Konferansı kapsamında katıldığı panelde Ukrayna ordusunun Avdiyivka'dan geri çekilmesine ilişkin açıklama yaptı.

Zelenski, Ukrayna’nın halkını ve ordusunu korumaya çalıştığını, savunmanın böyle bir şey olduğunu" belirterek, şunları söyledi: "Ukrayna birliklerinin, savunmacılarımızın aylardır Rus saldırılarına karşı koyduğu Donetsk bölgesindeki Avdiyivka'dan çekilmesi kararı, gerekli silahlar gelene kadar Ukraynalıların hayatını kurtaracağı için mantıklı ve adildir. Halkımızı, savaşçılarımızı koruyoruz, çünkü savunma böyle bir şeydir. Bu, insanların kilometrelerce geri çekildiği ve Rusya'nın bir şeyler ele geçirdiği anlamına gelmiyor. Hiçbir şey ele geçirmedi."

"UYGUN SİLAHLARI BEKLEYECEKLER"

Zelenski, ordunun toparlayacağını, yetersiz olan silahları bekleyeceğini belirterek, “Ordumuzun görevini sürekli olarak yerine getirdiğine inanıyorum. Hayatlarımızı kurtarmak da bence doğru bir karardır. Daha sonra toparlanma olacak, sadece yetersiz olan uygun silahları bekleyecekler" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, şunları söyledi "Ukrayna'nın topçu ve uzun menzilli silahlara çok ihtiyacı var ve bu konuda ortaklarının yardımına güveniyor. Bu yıl onları drone sistemleri ve elektronik harp sistemleri ile şaşırtacağız ki bu bizim için olumlu, Rusya için olumsuz olacaktır. Bunlar bizim yerli teknolojilerimiz. Bu, ortaklarımızdan yardım beklerken izlediğimiz paralel bir yoldur."

NE OLMUŞTU?

Ukrayna, Donetsk bölgesindeki Avdiyivka kentinden birlikleri çekme kararı almıştı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy, "Askerlerimiz en iyi Rus birliklerini yok etmek için mümkün olan her şeyi yaptı, düşmana asker ve teçhizat açısından önemli kayıplar verdirdi. Durumu istikrara kavuşturmak ve mevzileri korumak için tedbirler alıyoruz. Askerlerimizin hayatı en yüksek değerdir. Avdiyivka'yı geri alacağız" açıklamasını yapmıştı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ise Avdiyivka şehrinin Rus ordusunca kontrol altına alındığını kaydetmişti.

Şoygu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Avdiyivka kentinin Rus ordusunca ele geçirildiğini bildirmişti.