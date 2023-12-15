Ukrayna'da bir milletvekili, toplantı sırasında el bombaları patlattı: 26 yaralı

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Zakarpatye bölgesinde yerel meclis toplantısı sırasında odaya giren bir milletvekilinin el bombalarını patlatması sonucu 6'sı ağır 26 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ukrayna'da yerel meclis toplantısına giren milletvekilinin cebinden çıkardığı el bombalarını patlatması sonucu 26 kişi yaralandı.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı' bir milletvekilinin el bombası patlatmasına ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, Zakarpatye'deki Keretskovskiy köy meclisindeki toplantıda bir milletvekili el bombaları patlattı.

Patlama sonucu ilk belirlemelere göre, 6'sı ağır toplam 26 kişi yaralandı.

Olay yerine güvenlik güçleri ile sağlık ekipleri sevk edildi.