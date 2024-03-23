Ukrayna'dan Rusya'ya yanıt: Terör saldırısıyla en ufak bir bağlantımız yok

Ukrayna Devlet Başkanı Danışmanı Mihaylo Podolyak, Moskova’daki saldırıda Ukrayna'yı işaret eden Rusya Federal Servisi'ne yanıt verdi. Podolyak, saldırıda Ukrayna’nın herhangi bir bağlantısının olmadığını belirterek "Aranan kişiler, bariz, gösteri niteliğinde bir geçiş yapmak amacıyla aktif çatışmaların olduğu ve her metresi Rus güvenlik güçleriyle dolu ve kapalı sınır geçişlerine doğru ilerliyor" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, ülkelerinin, Rusya'nın başkenti Moskova'daki saldırıyla "bağlantısı bulunmadığını" belirtti.

Podolyak, Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB), Moskova'da "Crocus City Hall" adlı konser salonundaki saldırısını düzenleyen saldırganların "Ukrayna sınırına doğru kaçmaya çalıştığı ve Ukrayna tarafında temasları olduğu" yönündeki açıklamasına yanıt verdi.

Ukrayna'nın, Moskova'daki saldırıyla ilgisinin bulunmadığını kaydeden Podolyak, "Crocus City Hall'deki terör saldırısında Rus yetkililerin 'Ukrayna'nın izi' versiyonunu bekliyorduk. İlkellik ve öngörülebilirlik, Rus güvenlik hizmetlerinin ideal özellikleridir. FSB bunu bir kez daha doğruluyor" ifadelerini kullandı.

"RUS KUVVETLERİ MÜDAHALE ETMEDİ"

Podolyak, ⁠Moskova'nın merkez bölgesinde silahlı bir grubun, hiçbir kontrolden geçmeden insanların yoğun bulunduğu bir yere girdiğini, ⁠1,5 saat boyunca ateş açtığını ve Rus kolluk kuvvetlerinin buna herhangi müdahalesinin olmadığını söyledi.

Binaya hasar veren grubun rahat şekilde burayı terk ettiğini dile getiren Podolyak, " ⁠Ön veriler ve tanık ifadeleri, saldırganların portrelerini veriyor ve onların radikal İslam temsilcileri ile bağlantısını oldukça açık şekilde gösteriyor. Aranan kişiler, bariz, gösteri niteliğinde bir geçiş yapmak amacıyla aktif çatışmaların olduğu ve her metresi Rus güvenlik güçleriyle dolu ve kapalı sınır geçişlerine doğru ilerliyor" dedi.

Podolyak, "Ukrayna'yı terör saldırısıyla ilişkilendirmeye yönelik herhangi bir girişim kesinlikle savunulamaz. Ukrayna'nın bu olayla en ufak bir bağlantısı yok" değerlendirmesinde bulundu.