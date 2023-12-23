Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: 3 Rus savaş uçağını düşürdük

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Herson bölgesinde Rusya'ya ait 3 savaş uçağının düşürüldüğünü duyurdu.

Ukrayna, Rusya’ya ait 3 savaş uçağının güneyde Herson bölgesinde düşürüldüğünü duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rus uçaklarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, “Ukrayna'nın güneyindeki Herson bölgemiz üzerinde üç Rus uçağını düşürdükleri için savaşçılarımıza minnettarım" diyen Zelenski, şu ifadeleri kullandı:

"Bu, Hava Kuvvetlerimizin, özellikle de Odesa Uçaksavar Topçu Tugayının eylemlerinin sonucudur. Teşekkürler, savaşçılar. Her Rus pilot bilmelidir ki her Rus katil cevabımızı alacak ve hiçbiri adaletten kaçamayacaktır."