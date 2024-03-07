Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski yarın Türkiye'de

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin yarın Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceği açıklandı. ziyaret kapsamında Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşın seyri, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın devam etmesine ilişkin temaslardaki son durum, bölgede kalıcı barış arayışları konularının ayrıntılı bir şekilde ele alınacağı belirtildi.

Dünya 07.03.2024 22:49 Giriş: 07.03.2024 22:49

Güncelleme: 07.03.2024 22:57 Kaynak: AA

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FOTOĞRAF: AA (Arşiv)