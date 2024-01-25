Ukrayna doğumlu model, Japonya güzeli seçildi

Ukrayna kökenli Karolina Shiino, Miss Japonya Grand Prix 2024 güzellik yarışmasında birinci oldu. Ülkede bazı kesimler, Shiino’nun ‘Japonlara benzememesi’ sebebiyle duruma tepki gösterdi. Shiino ise Japon olarak görünmemenin hayatını zorlaştırdığını belirtiyor.

Ukrayna doğumlu 26 yaşındaki model Karolina Shiino, Miss Japonya 2024 güzellik yarışmasının kazananı oldu. Karolina, yarışmayı kazanan sonradan vatandaşlığa geçmiş ilk Japon oldu.

Tartışmalar Karolina Shiino’nun "bir Japon güzeli gibi görünmediği" ya da "Japon güzelinde olması gerekenlerin kendisinde olmadığı" yorumlarını beraberinde getirdi.

Bu tür tartışmalar, 10 yıl önce de Japon bir anne ve Afro-Amerikan bir babanın kızı olan Ariana Miyamoto'nun 2015'te Japonya Güzeli seçilmesinin ardından yaşanmıştı.

“JAPON OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM”

5 yaşında Japonya'ya taşınarak Nagoya'da büyüyen Shiino, yarışmaya katılırken yaptığı konuşmasında “Japonlardan farklı görünmenin sosyal hayatımda yarattığı birçok zorluk vardı. İnsanlara Japon olduğumu söylediğimde beni kabul etmiyorlardı. Bu gibi zorlukları birçok insanın yaşadığını biliyor ve onları cesaretlendirmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Shiino, Eylül’de aldığı Japon vatandaşlığını paylaşarak, “Yakın zamanda Japon vatandaşlığı aldım. Ukraynalı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldim ve 5 yaşındayken Japonya'ya taşındım. Japon gibi görünmeyebilirim ama Japonya'da büyüdükçe özümde Japon oldum ve Japon olarak tanınmak istediğim için vatandaşlığa kabul başvurusunda bulundum. Kelimenin tam anlamıyla Japon olduğum için çok mutluyum” demişti.