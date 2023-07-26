Ukrayna, Kırım Köprüsü'ne düzenlenen saldırıyı üstlendi

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkanı Vasyl Malyuk, geçtiğimiz yıl ekim ayında Kırım Köprüsü’ne düzenlenen saldırının SBU tarafından düzenlendiğini açıkladı.

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkanı Vasyl Malyuk, geçtiğimiz yıl ekim ayında Kırım Köprüsü’ne düzenlenen saldırının SBU tarafından düzenlendiğini açıkladı.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları sürerken, stratejik öneme sahip Rusya ile Kırım’ı birbirine bağlayan Kırım Köprüsü saldırıların hedefi olmaya devam ediyor. Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkanı Vasyl Malyuk, geçtiğimiz sene ekim ayında Kırım Köprüsü’ne düzenlenen saldırının SBU tarafından düzenlendiğini açıklayarak, söz konusu saldırıyı ilk kez üstlenmiş oldu. Malyuk, "Birçok farklı operasyonlar, özel operasyonlar oldu. Zaferden sonra bazıları hakkında alenen ve yüksek sesle konuşabileceğiz, diğerleri hakkında hiç konuşmayacağız. Geçen yıl 8 Ekim'de Kırım Köprüsü’nün yıkılması bizim eylemlerimizden biri" dedi.

Malyuk, köprüye 17 Temmuz’da düzenlenen saldırıya ilişkin ise açıklama yapmadı.



KIRIM KÖPRÜSÜ SALDIRISI

Kırım Köprüsü'ne geçtiğimiz sene düzenlene saldırıda, bir kamyonun infilak etmesi sonucu yakıt taşıyan trenin vagonlarında yangın çıkmış, saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmişti. Ağır hasar alan köprü, Rusya tarafından kısa sürede onarılarak yeniden hizmete açılmıştı. Köprüye en son 17 Temmuz’da düzenlenen saldırıda, bir otomobildeki anne ve baba hayatını kaybetmiş, kız çocukları ise yaralanmıştı.

Kırım Köprüsü, Rusya’nın Krasnodar bölgesi ile 2014 yılında Ukrayna’dan ilhak ettiği Kırım Yarımadası’nı birbirine bağlaması nedeniyle stratejik bir öneme sahip. 19 kilometre uzunluğundaki Kırım Köprüsü, 3,7 milyar dolara mal olmuştu. Köprü, Rusya’nın 24 Şubat 2022'de başlattığı saldırılarında Ukrayna'nın Herson ve Zaporijya bölgelerinin bazı kısımlarını ele geçirmek için asker göndermek için çok önemli bir ikmal yolu oldu.