Ukrayna'nın drone saldırıları buğday fiyatlarını yükseltti

Ukrayna'nın Rusya'ya düzenlediği drone saldırıları arz endişelerini yükseltti. Chicago vadeli buğday kontratları yüzde 3,4'lük bir artışla 6,5 dolara kadar yükseldi.

Buğday fiyatları, Ukrayna'nın hafta sonu bir Rus donanma gemisi ve petrol tankerine insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıların ardından yükseldi.

Ekonomim.com'da yer alan habere göre Chicago vadeli buğday kontratları yüzde 3,4'lük bir artışla 6,5 dolara kadar yükselerek primlerini genişletti.

Mısır vadeli işlemleri ise yüzde 0,21 düşerek Cuma günkü yükselişin bir kısmını geri verdi.

NE OLMUŞTU?

Ukrayna, Cuma günü Rusya'nın Karadeniz'deki ham petrol çıkarma limanı Novorossiysk'e gece boyunca düzenlediği insansız hava aracı saldırısında bir Rus savaş gemisine zarar vermişti.

Cumartesi günü ise Kiev yönetimi, Kerç Boğazı'nda bir Rus petrol tankerine insansız hava aracyla saldırı düzenlemişti.