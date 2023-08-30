Ukrayna'nın Türkiye'den aldığı montlarda "yolsuzluk" iddiası

Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın geçtiğimiz yıl Türkiye'den aldığı montların Türkiye'den çıkarken 29 dolar olan fiyatının Ukrayna'ya ulaştığında 86 dolara yükseldiği öne sürüldü. Konuya ilişkin açıklama yapan Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov ise bu ürünlerle ilgili kendilerine 80 doların altında teklif gelmediğini öne sürerek "Bu, Türkiye'de yapılan vergi usülsüzlükleriyle ilgili olabilir" dedi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın 2022'de Türkiye'den aldığı kışlık montların tedariki sırasında fiyatların değiştirilerek yolsuzluk yapıldığı iddia edildi.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, Ukraynalı gazeteci Yuriy Nikolov, Ukrayna Gümrük Müdürlüğü'nden kaynaklara dayandırdığı haberinde, Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın Türkiye'de bir firmadan 20 milyon dolar karşılığında 233 bin kışlık mont aldığını yazdı.

Montların 4 bin 900 tanesinin gönderildiği bir geminin gümrük evrakları incelendiğinde, gemiye yüklenirken 142 bin dolar olan fiyatın gemiden indirilirken 421 bin dolara yükseldiği tespit edildi.

Yolculuk sırasında kışlık montların faturalarında değişikliğe gidildiği ve mont başına 29 dolar olan fiyatın 86 dolara yükseltiği anlaşıldı. Üstelik kışlık mont olarak pazarlanan montların da daha hafif ve ince modeller olduğu öne sürüldü.

Gazeteci Yuriy Nikolov, Ukrayna Pravdası'na verdiği röportajda konuyla ilgili şunları söyledi:

"Sonbahar geliyor ve bu gerçekten de çok kötü. Ukraynalılar herhangi bir mont üretmediler. Çünkü bu adamlar yaz boyunca bize Türkiye'den çerçöp getirdiler. Bu ceketler Türkiye'den ayrılırken 28 dolardı, Ukrayna vardıklarındaysa 86 dolar. Faturaların yol boyunca nasıl değiştirildiğini gördim. İlk faturada 'kamuflaj ceketi' yazarken, 86 dolar fiyatı olan son halindeyse 'kışlık ceket' yazıyor."

CEKETLERİ TÜRKİYE'DE KİM ÜRETTİ?

Gazetenin yaptığı araştırmaya göre, Ukrayna ordusuna satılan ceketler Türkiye'de Vector Avia isimli bir şirket tarafından üretildi.

Şirketin sahibiyse Ukrayna'nın Zaporijya kentinden Roman Pletnov isimli bir kişi. Ancak Şubat 2023'e kadar, 26 yaşındaki hentbol oyuncusu Oleksandr Kasay, şirketin ortaklarından biri olarak faaliyet göstermiş. Kasay aynı zamanda, Ukrayna Parlamentosu Ulusal Güvenlik, Savunma ve İstihbarat Komitesi üyesi milletvekili Hennadiy Kasay'ın da yeğeni.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Hennadiy Kasay ise şirketle herhangi bir bağı bulunmadığını ve yeğeninin işlerinden haberdar olmadığını öne sürdü.

BAKANLIK: TÜRKİYE'DE YAPILAN VERGİ USULSÜZLÜKLERİ İLE İLGİLİ OLABİLİR

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov ise yolsuzluk iddialarına ilginç bir yanıtla karşılık verdi.

Kışlık ceket olarak alınan ceketlerin yazlık çıkması durumunda istifa edeceğini belirten Reznikov, tam tersi durumda konuyu gündeme taşıyan milletvekili Anastasia Rodina'nın istifa etmesini ve Ukrayna Pravdası'nın araştırmasını yürüten gazeteci Mihaylo Tkach'ın üç yıl süreyle gazeteciliği bırakmasını talep etti.

Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın Türkiye'den geçen yıl tanesi 86 dolara 180 bin kışlık ceket aldığını belirten Reznikov, bu ürünlerle ilgili kendilerine 80 doların altında teklif gelmediğini öne sürerken, "Her montun fiyatı 86 dolardı. Türk belgelerindeki 29 dolarlık fiyatın kaynağı konusunda emin değilim. Bu, Türkiye'de yapılan vergi usülsüzlükleriyle ilgili olabilir" diye konuştu.