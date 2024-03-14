Ukrayna ordusu Zaporijya Nükleer Santrali'ne topçu atışı gerçekleştirdi

Ukrayna ordusunun, Zaporijya Nükleer Santrali'nin kritik altyapısına yönelik topçu atışları gerçekleştirdiği açıklandı.

Ukrayna ordusu Rusya'nın 2022 yılında ele geçirdiği Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırı gerçekleştirdi.

Zaporijya Nükleer Santrali'nin sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, Ukrayna ordusunun santrale yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Santralin kritik altyapısına saldırı gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, "Arkasında dizel yakıt tanklarının bulunduğu alana patlayıcı atıldı. Tesisin kritik altyapısına yönelik de topçu atışları yapıldı. Eğer tankları vururlarsa bu çok vahim sonuçlara yol açabilir" değerlendirmesine yer verildi.

TOPLAM ELEKTRİĞİN YÜZDE 20'SİNİ SAĞLIYOR

Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor.

Toplam 6 nükleer reaktör bulunan ve 5 bin 700 megavatsaat elektrik üretim kapasitesine sahip santral, Ukrayna'daki toplam elektriğin yüzde 20'sini sağlıyor.

Zaporijya Nükleer Santrali, 2022'de Ruslar tarafından ele geçirilmişti. Halihazırda Rus ordusu kontrolünde olan santralin çevresinde topçu saldırıları yaşanıyor. Ukrayna ve Rusya bu saldırılar konusunda birbirini suçluyor.



