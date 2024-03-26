Ukrayna: Rusların elindeki "Konstantin Olşanskiy" çıkarma gemisini vurduk

Ukrayna, 24 Mart'ta Kırım'daki Rus donanmasına düzenlediği saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Rusların elindeki "Konstantin Olşanskiy" isimli büyük çıkarma gemisinin hedef alındığı belirtildi.

Ukrayna ordusunun, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım Yarımadası'nda Rusların elindeki "Konstantin Olşanskiy" isimli çıkarma gemisini vurduğu bildirildi.

Ukrayna Ordusu Deniz Kuvvetleri Sözcüsü Dmitriy Pletençuk, Ukrayna ordusunun 24 Mart'ta Kırım'daki Rus donanmasına düzenlediği saldırı hakkında yerel basına açıklamalarda bulundu.

Kırım'a 24 Mart Pazar günü yapılan saldırı sırasında "Yamal" ve "Azov" çıkarma gemileri ile "Konstantin Olşanskiy" gemisine de saldırı gerçekleştirdiklerini aktaran Pletençuk, geminin hasar aldığını ve en azından şimdilik savaş görevi için uygun olmadığını belirtti.

RUSYA 2014'TE ELE GEÇİRDİ

Pletençuk, Ukrayna Deniz Kuvvetlerine ait "Konstantin Olşanskiy" çıkarma gemisinin, Ruslar tarafından 2014'te ele geçirildiğini ifade etti.

Sözcü Pletençuk, Ukrayna ordusunun 24 Mart Pazar günü gerçekleştirdiği saldırı sırasında Kırım'da Rus donanmasına ait "Ivan Khurs" keşif gemisinin de vurulduğunu belirtti.