Ukrayna, Rusya'da 3 bölgeye İHA ile saldırı girişiminde bulundu

Rusya, Ukrayna'nın Rostov, Tula ve Kaluga bölgelerine saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi. Bakanlıkça yapılan açıklamada, söz konusu saldırı girişimlerinin engellendiği ifade edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın, Rostov bölgesi ile Moskova yakınlarındaki Tula ve Kaluga bölgelerine insansız hava aracı (İHA) ile saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın gece ve sabaha doğru Rusya topraklarına yönelik saldırı girişiminin engellendiği ifade edilerek, Rostov bölgesinde 2, Moskova yakınlarındaki Tula ve Kaluga bölgelerinde de birer uçak tipi İHA'nın havada imha edildiği belirtildi.

Ukrayna'dan konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.