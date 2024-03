Ukrayna: Rusya'daki saldırı savaşın boyutlarını büyütecek

Rusya'nın başkenti Moskova'da, bir konser salonunda düzenlenen ve IŞİD tarafından üstlenilen saldırıya ilişkin açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Danışmanı Podolyak, saldırıda Ukrayna’nın herhangi bir rolü olmadığını kaydetti. Saldırının, Ukrayna ve Rusya arasında devam eden savaşın boyutlarını büyütebileceği yönünde uyarıda bulunan Podolyak, "Ukrayna hiçbir zaman terörist yöntemlere başvurmamıştır" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Danışmanı Mihaylo Podolyak, Rusya’nın başkenti Moskova’daki Crocus etkinlik merkezine düzenlenen saldırıda Ukrayna’nın herhangi bir rolü olmadığını belirtti.

Podolyak, “Ukrayna'nın Crocus'taki saldırı ve patlamalarla kesinlikle bir ilgisi yoktur. Terörist saldırılar hiçbir sorunu çözmez” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Danışmanı Podolyak, yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Her şeyden önce Ukrayna iki yılı aşkın bir süredir Rus ordusuyla savaşıyor. Bu savaşta her şeye sadece savaş alanında karar verilecek. Sadece silahların miktarı ve niteliksel askeri kararlarla. Terörist saldırılar hiçbir sorunu çözmez. İkinci olarak, Ukrayna hiçbir zaman terörist yöntemlere başvurmamıştır. Bu her zaman anlamsızdır. Bu arada, Ukrayna'ya karşı mevcut savaşta terörist saldırıları kullanan ve tarihinde daha önce protestocu etnik gruplara karşı müteakip ‘terörle mücadele eylemleri’ başlatmak için kendi vatandaşlarına saldıran Rusya'nın aksine."

"ASKERİ PROPAGANDA TIRMANIŞA GEÇECEK"

Podolyak, söz konusu saldırının seferberliği genişleteceğini belirterek, "Yaşanan olayın askeri propagandanın keskin bir şekilde artmasına, militarizasyonun hızlanmasına, seferberliğin genişlemesine ve nihayetinde Ukrayna'nın sivil halkına yönelik açık soykırım saldırılarını meşrulaştırmak için savaşın boyutlarının büyütülmesine katkıda bulunacağına dair en ufak bir şüphe yoktur" ifadelerini kullandı.

RUSYA'DAKİ SALDIRI

Dün gece (22 Mart) Rusya'nın başkenti Moskova'da, Crocus Belediye Binası'nda yer alan konser salonuna silahlı saldırı düzenlendi. Rus yetkililer saldırıda 60'tan fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 60’ı ağır olmak üzere 115 kişinin yaralandığını duyurdu. Saldırıyı IŞİD üstlendi.