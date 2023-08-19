Ukrayna: Rusya'nın Çernigiv kentine düzenlediği saldırıda 7 kişi öldü

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Çernigiv kentine düzenlediği füze saldırısında 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 129 kişinin yaralandığını duyurdu.

Rusya'nın, Ukrayna'nın Çernigiv kentine düzenlediği füze saldırısında 7 kişinin hayatını kaybettiği, 129 kişinin yaralandığı belirtildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus füzesinin Çernigiv kent merkezindeki meydan, üniversite ve tiyatronun bulunduğu yere isabet ettiğini belirterek, “Ölü ve yaralılar var. Yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, olay yerinde tüm servislerin çalıştığını aktardı.

Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya’ya karşı dünyayı birleştirmek için daha fazlasını yapacaklarını kaydetti.

YAS İLAN EDİLDİ

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko da, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıda 7 kişinin öldüğünü, 15'i çocuk ve 15'i polis olmak üzere 129 kişinin yaralandığını bildirdi.

Çernigiv Şehir Konseyinin Telegram kanalından yapılan açıklamada da, şehirde Rusya'nın saldırıları dolayısıyla 19-21 Ağustos tarihlerinde yas ilan edildiği aktarıldı.