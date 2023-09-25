Ukrayna: Rusya, Odessa bölgesinde liman altyapısını ve tahıl depolarını vurdu

Rusya'nın, gece Ukrayna'nın Odessa bölgesine insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle düzenlediği saldırıda, liman altyapısı ve tahıl depolama tesislerinin hasar gördüğü bildirildi. Ayrıca "Onisk" füzeleriyle tahıl depolama tesislerinin tahrip edildiği, saldırıda yaralanan olmadığı bilgisi paylaşıldı.

Dünya 25.09.2023 09:22 Giriş: 25.09.2023 09:22

Güncelleme: 25.09.2023 09:25 Kaynak: AA

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