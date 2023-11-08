Ukrayna: Rusya, Odessa'daki bir limana girmekte olan Liberya bayraklı sivil gemiyi vurdu

Rusya'nın, Ukrayna'nın Odessa bölgesindeki bir limana girmekte olan Liberya bayraklı sivil bir gemiyi füzeyle vurduğu iddia edildi.

Dünya 08.11.2023 21:58 Giriş: 08.11.2023 21:58

Güncelleme: 08.11.2023 22:02 Kaynak: AA

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AA

Ukrayna ordusu "Güney" Operasyonel Komutanlığından yapılan açıklamada, Rusya’nın sivil gemilere yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi. Rus ordusunun Karadeniz’deki taktik uçaklarından Odessa bölgesindeki limanların birine doğru X-31 radar karşıtı füze ateşlediği belirtilen açıklamada, "Füze, limana girmekte olan Liberya bayraklı sivil bir gemiye isabet etti." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, saldırıda mürettebattan bir kişinin hayatını kaybettiği, Filipin vatandaşı 3 mürettebat ile bir liman çalışanının yaralandığı kaydedildi.