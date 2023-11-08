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Ukrayna: Rusya, Odessa'daki bir limana girmekte olan Liberya bayraklı sivil gemiyi vurdu

Rusya'nın, Ukrayna'nın Odessa bölgesindeki bir limana girmekte olan Liberya bayraklı sivil bir gemiyi füzeyle vurduğu iddia edildi.

Dünya
  • 08.11.2023 21:58
  • Giriş: 08.11.2023 21:58
  • Güncelleme: 08.11.2023 22:02
Kaynak: AA
Ukrayna: Rusya, Odessa'daki bir limana girmekte olan Liberya bayraklı sivil gemiyi vurdu
AA

Ukrayna ordusu "Güney" Operasyonel Komutanlığından yapılan açıklamada, Rusya’nın sivil gemilere yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Rus ordusunun Karadeniz’deki taktik uçaklarından Odessa bölgesindeki limanların birine doğru X-31 radar karşıtı füze ateşlediği belirtilen açıklamada, "Füze, limana girmekte olan Liberya bayraklı sivil bir gemiye isabet etti." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, saldırıda mürettebattan bir kişinin hayatını kaybettiği, Filipin vatandaşı 3 mürettebat ile bir liman çalışanının yaralandığı kaydedildi.

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