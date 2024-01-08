Ukrayna: Rusya, topraklarımıza Kinjal aerobalistik füzeleriyle saldırdı

Ukrayna, Rusya'nın gece saatlerinde ülke topraklarına Kinjal aerobalistik füzeleriyle saldırı düzenlediğini açıkladı. Saldırılarda Rusya'ya ait İHA, füze, Kinjal aerobalistik füze, seyir füzesi, İskender-M balistik füze ve güdümlü füze olmak üzere 59 hava hedefinin tespit edildiği bilgisi paylaşıldı. Saldırılarda 2 kişi öldü, 33 kişi yaralandı.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Rusya'nın ülke topraklarına Kinjal aerobalistik füzeleriyle saldırı düzenlediğini bildirdi.

Komutanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın gece saatlerinde Ukrayna topraklarına füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırdığı belirtildi.

Açıklamada, saldırılarda Rusya'ya ait İHA, füze, Kinjal aerobalistik füze, seyir füzesi, İskender-M balistik füze ve güdümlü füze olmak üzere 59 hava hedefinin tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.

Altyapı, sivil sanayi ve askeri tesislerin saldırıya uğradığı kaydedilen açıklamada, balistik füzelerin Harkiv, Dnipropetrovsk, Zaporijya ve Hmelnitski bölgelerini hedef aldığına işaret edildi.

Açıklamada, Ukrayna ordusu tarafından 8 "Şahed" İHA ve 18 Х-101/Х-555/Х-55 model seyir füzesinin imha edildiği, vurulamayan Rus füzelerinin hedefine ulaşmadığı bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Oleksiy Kuleba da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın gece saatlerinde ülkedeki bazı şehir ve bölgelere füzelerle saldırdığını, 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 33 kişinin yaralandığını duyurdu.