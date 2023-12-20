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Ukrayna: Rusya'ya ait 18 İHA imha edildi

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Rus ordusunun Kiev, Herson, Dnipropetrovsk, Odessa, Hmelnitski, Vinnitsa, Kirovograd ve Çernigiv bölgelerine İHA saldırısı düzenlediğini açıkladı. Açıklamada, Ukrayna topraklarına fırlatılan 19 "Şahed" tipi İHA'dan 18'inin savunma güçlerince düşürüldüğü kaydedildi.

Dünya
  • 20.12.2023 13:07
  • Giriş: 20.12.2023 13:07
  • Güncelleme: 20.12.2023 13:11
Kaynak: AA
Ukrayna: Rusya'ya ait 18 İHA imha edildi
Fotoğraf: AA / Arşiv

Ukrayna, Rusya'ya ait 18 "Şahed" tipi insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini bildirdi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun Kiev, Herson, Dnipropetrovsk, Odessa, Hmelnitski, Vinnitsa, Kirovograd ve Çernigiv bölgelerine İHA saldırısı düzenlediği belirtildi.

2 FÜZEYLE SALDIRI DÜZENLENDİ

Açıklamada, Rus kuvvetlerince Ukrayna topraklarına fırlatılan 19 "Şahed" tipi İHA'dan 18'inin savunma güçlerince düşürüldüğü kaydedildi.

Ayrıca Rus ordusunun, Harkiv bölgesine S-300 tipi 2 füzeyle saldırı gerçekleştirdiği bilgisi paylaşıldı.

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