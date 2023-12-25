Ukrayna: Rusya'ya ait 28 İHA, 2 füze ve 2 savaş uçağını imha ettik

Ukrayna, Rusya'ya ait 28 "Şahid" tipi İHA, 2 füze ve 2 uçağı imha ettiklerini duyurdu. Odessa Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Kiper, 28 İHA'nın 17'sinin Odessa bölgesinde imha edildiğini açıkladı. Rusya ise Ukrayna'ya ait Herson kentini vurdu. Saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiği, iki kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Ukrayna, Rusya'ya ait insansız hava aracı, füze ve uçakları imha ettiğini bildirdi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada Rusya'ya ait 28 "Şahid" tipi insansız hava aracı (İHA), 2 füze ve 2 uçağı imha edildiği kaydedildi.

Açıklamada, Rus ordusunun gece 31 "Şahid" tipi İHA ve 2 füze ile Ukrayna topraklarına saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, Ukrayna savunma kuvvetlerince Odessa, Herson, Mikolayiv, Donetsk, Kirovograd ve Hmelnitski bölgelerinde Rusya'ya ait 28 "Şahid" tipi İHA'nın havada imha edildiği kaydedildi.

Rusya'nın gece saldırılarda bir X-59 tipi güdümlü füze ve bir de X-31P uçaksavar füzesi kullandığına işaret edilen açıklamada, her iki füzenin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Açıklamada, Ukrayna Hava Kuvvetlerince Donetsk bölgesinde Rusya'ya ait bir Su-34 tipi uçak ve Karadeniz'de de bir Su-30SM tipi uçağın vurulduğu aktarıldı.

Odessa Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Kiper da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın gece saldırılarda kullandığı İHA'lardan 17'sinin Odessa bölgesinde yok edildiğini belirtti.

RUSYA, HERSON'U VURDU

Rusya ise Noel gecesinde Ukrayna’nın güneyindeki Herson kentini vurdu.

Herson Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Oleksandr Prokudin, son 24 saatte 71 saldırı düzenlendiğini, bunların 6’sının Shahed İHA’larıyla gerçekleştiğini belirtti. Prokudin saldırılar sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin ise yaralandığını açıkladı.



ZELENSKİ’DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI



Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, saldırıların tüm gece sürdüğünü belirterek, “Rusya'nın Herson'a yönelik saldırılarının sonuçlarının ortadan kaldırılması tüm gece sürdü. Teröristler kasıtlı olarak sivil altyapıyı ve sıradan sokakları hedef almaktadır. Bombardıman sonucu bir okul, bir kazan tesisi, hastaneler, şehir ısıtma şebekeleri ile özel ve çok katlı konut binaları hasar gördü. Aralarında bir çocuğun da bulunduğu yaralılar var. Hepsine yardım ulaştırılıyor. Maalesef hayatını kaybedenler de var. Ailelerine başsağlığı diliyorum. Gerekli tüm hizmetler ve kurtarma ekiplerimiz elektrik ve ısı tedarikini yeniden sağlamak için 24 saat çalışmaktadır” dedi.