Ukrayna savaşı üçüncü yılına girdi: Acı, yıkım ve ölüm

Dünyanın jeopolitiğini ve küresel denklemi yeniden şekillendiren Ukrayna’daki savaş ikinci yılını geride bırakırken fatura oldukça ağır: Yüz binlerce ölü, milyonlarca mülteci, yakılan yıkılan kentler ve halklar için bitmek bilmeyen bir acı.

DIŞ HABERLER SERVİSİ

Rusya ile ABD’nin öncülüğündeki Batı dünyası arasında kanlı bir hesaplaşmaya dönüşen Ukrayna’daki savaş üçüncü yılına girdi. NATO’nun sınırlarına karşı genişlemesi ve Ukrayna’yı bünyesine katmasına karşı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 24 Şubat 2022 sabahında verdiği “özel askeri operasyon” emriyle başlayan savaş şimdiden yakın tarihin en ağır yıkımlarından birine yol açtı.

Ukrayna ve Rusya savaştaki kayıpları açıklamazken BM ve uluslararası kuruluşların raporlarına göre her iki taraftan yüz binlerce asker yaşamını yitirdi.

HERKES ACI ÇEKİYOR

Savaşın üçüncü yıldönümü dolayısıyla Birleşmiş Milletler’de (BM) düzenlenen özel Ukrayna oturumunda hedefte Rusya vardı. BM üyesi 52 ülke ve AB, Rusya’yı Uluslararası Adalet Divanı’nın (UAD) “Ukrayna’ya yönelik işgalin derhal sonlandırması” çağrısına uymaya çağırdı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, savaşlarda herkesin acı çektiğine dikkati çekerek, “Ukrayna’daki savaş Avrupa’nın kalbinde kanayan yara olmaya devam ediyor” dedi.

DENGELER DEĞİŞTİ

Ukrayna halkının çok büyük acılara maruz kaldığının altını çizen Guterres, 10 binden fazla sivilin yaşamını yitirdiğini, hastaneler, okullar, sağlık tesisleri ve sivil altyapıların yok edildiğini dile getirdi. BM 78. Genel Kurul Başkanı Dennis Francis, “Ukrayna’daki gereksiz savaş tüm dünyanın jeopolitiği ve ekonomisini yeniden şekillendirme konusunda önemli bir tetikleyici faktör olmuştur” değerlendirmesinde bulundu.

“Ukrayna’daki savaşın etkisi kendi sınırlarını çoktan aştı” uyarısında bulunan Francis, savaşın sadece dahil olan ülkeleri doğrudan etkilemediğini aynı zamanda başka ülkelerin kalkınmasına da zarar verdiğini ifade etti. BM yetkilisi “Bu savaştan etkilenmeyen tek bir ülke yok. Ya artan gıda fiyatları ya da enerji güvensizliği tüm ülkeleri etkiledi” ifadelerini kullandı.

Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne, savaşı Rusya’nın istediğini öne sürerek, savaşın özellikle gıda ve enerji krizinin en zor durumda olan ülkeleri etkilediğini ifade etti. İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ise Putin’i hedef alarak, tüm BM üyelerinin Ukrayna savaşının etkilerine maruz kaldığını belirtti. Cameron, “Bu yüzden Putin’in başarısız olmasını sağlamalıyız. Pes etmemeli ve güçlü durmalıyız” dedi.

BATI SAVAŞTA ISRARCI

ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield ise “Ukrayna’nın yanında durmaya devam” mesajı verdi. Greenfield, “Bu bir kurtuluş savaşı, bir Rus öz savunma savaşı değil. Bu son çare savaşı değil. Hiçbir zaman olmadı” dedi.

ABD’nin peşine takılarak ülke kamuoylarının tepkisine rağmen savaşı sürdürmekte kararlı olan Avrupalı liderler savaşın yıldönümünde gittikleri Kiev’de Ukrayna’ya destek sözünü yineledi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ise Ya Rusya’yı bugün Ukrayna’da durdururuz ya da dünyanın başka yerlerinde milyonlarca can alacak ateşe tanık oluruz” ifadelerini kullandı.

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise Batılı devletler tarafından düzenlenen toplantının geçen seneki toplantıyla aynı amacı taşıdığını belirtti.

Dışişleri bakanlarının geçen sene de New York’a “sürüklendiğini” ve birbirinin kopyası aynı açıklamaları yaptığını dile getiren Nebenzia, “Batı’nın Ukrayna’ya silah pompalamaya” devam ettiğini belirtti. Avrupa Birliği’nin ABD’nin “bir uydusu” haline geldiğini kaydeden Nebenzia, Birliğin çok ciddi mali bedel ödediğini ve Rusya karşıtı propagandaya devam ettiğini kaydetti.

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FATURA AĞIR

• 4 milyon Ukraynalı yerinden edildi.

• 14 milyondan fazla kişi yardıma muhtaç.

• Rusya, Ukrayna’nın %15’ini kontrol ediyor.

• Kiev'e verilen destek 170 milyar avroya ulaştı.

• Savaşın Rusya'ya maliyeti 211 milyar dolar.

• BM’ye göre 10 bin 65 sivil hayatını kaybetti.

• BM’ye göre 6,4 milyon Ukraynalı ülke dışında yaşıyor.

• 4 milyon 24 bin Ukraynalıya AB'de geçici koruma statüsü verildi.

• Ukrayna topraklarının yüzde 18’i şu anda Rusya’nın kontrolünde.

• 6,4 milyondan fazla Ukraynalı mülteci konumunda.

• Savaştan bu yana 10 milyondan fazla Ukraynalı evlerini terk etmek zorunda kaldı.

• 6,4 milyondan fazlası Ukraynalı mülteci konumunda.